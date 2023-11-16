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"Бутербродекс" во второй половине октября вырос на 4,7 пункта - РИА Новости, 16.11.2023
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09:04 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/buterbrodeks-1909749666.html
"Бутербродекс" во второй половине октября вырос на 4,7 пункта
"Бутербродекс" во второй половине октября вырос на 4,7 пункта - РИА Новости, 16.11.2023
"Бутербродекс" во второй половине октября вырос на 4,7 пункта
"Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине октября вырос на... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T09:04
2023-11-16T09:04
общество
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине октября вырос на 4,7 пункта - до 118,6 пункта. Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм). По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров. За период с 16 по 31 октября по сравнению с началом месяца средний чек вырос по всем товарам, входящим в индекс: по ветчине - на 12,8% (до 212 рублей), по огурцам - на 11% (до 91 рубля), по сыру - на 3,8% (до 192 рублей), по батону - на 2,7% (до 38 рублей), по сахару - на 1,6% (до 65 рублей), по сливочному маслу - на 0,7% (до 154 рублей), по кофе - на 0,5% (до 186 рублей). Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом увеличился на 4,7 пункта - до 118,6 пункта. Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что с наступлением более холодного сезона растет потребление калорийной продукции, такой как ветчина, сыр, батон. За счет этого растет и индекс. По мнению аналитиков, с наступлением зимы такие траты могут возрастать и далее, а затем снижаться с сезонным потеплением.
https://ria.ru/20231105/produkty-1907172508.html
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общество, россия
Общество, Россия
"Бутербродекс" во второй половине октября вырос на 4,7 пункта

"Бутербродекс" во второй половине октября вырос до 118,6 пункта

© Depositphotos.com / Evgeny TomeevБутерброды с маслом и сыром
Бутерброды с маслом и сыром - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Depositphotos.com / Evgeny Tomeev
Бутерброды с маслом и сыром. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. "Индекс кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине октября вырос на 4,7 пункта - до 118,6 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров - частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
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По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
За период с 16 по 31 октября по сравнению с началом месяца средний чек вырос по всем товарам, входящим в индекс: по ветчине - на 12,8% (до 212 рублей), по огурцам - на 11% (до 91 рубля), по сыру - на 3,8% (до 192 рублей), по батону - на 2,7% (до 38 рублей), по сахару - на 1,6% (до 65 рублей), по сливочному маслу - на 0,7% (до 154 рублей), по кофе - на 0,5% (до 186 рублей).
Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом увеличился на 4,7 пункта - до 118,6 пункта.
Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что с наступлением более холодного сезона растет потребление калорийной продукции, такой как ветчина, сыр, батон. За счет этого растет и индекс. По мнению аналитиков, с наступлением зимы такие траты могут возрастать и далее, а затем снижаться с сезонным потеплением.
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