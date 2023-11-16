https://ria.ru/20231116/bolgariya-1909735458.html

Болгария ввела налог на российский газ, сообщил источник

Болгария ввела налог на российский газ, сообщил источник - РИА Новости, 16.11.2023

Болгария ввела налог на российский газ, сообщил источник

Болгария ввела налог на транзит российского газа для снижения его конкурентоспособности по сравнению с дорогим СПГ, болгарские власти и не скрывают этого, но... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T06:40

2023-11-16T06:40

2023-11-16T06:40

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АФИНЫ, 15 ноя – РИА Новости. Болгария ввела налог на транзит российского газа для снижения его конкурентоспособности по сравнению с дорогим СПГ, болгарские власти и не скрывают этого, но налог может нанести удар по болгарским и греческим компаниям и привести к общему росту цен, заявил РИА Новости информированный источник в газовой отрасли. Парламент Болгарии принял закон о введении налога на транзит российского газа по ее территории в размере 20 левов/МВт.ч, или порядка 10,2 евро за МВт.ч. Греческие СМИ, в частности, газета "Катимерини" и портал insider.gr, в связи с этим написали, что "правительство Греции не скрывает, что рассматривает эскалацию напряженности между Болгарией и Россией как возможность покончить с газом "Газпрома" раз и навсегда" и избавиться от контракта, срок действия которого истекает в 2026 году. Это может произойти в случае отказа "Газпрома" платить чрезвычайный сбор в Болгарии. Как написала "Катимерини", что в данном случае не было оценено, так это "общее влияние на греческую экономику отсутствия "проклятого", но конкурентоспособного российского газа и параллельного скачка цен на СПГ, к которому это приведет". Помимо этого, от контракта с "Газпромом" зависит будущее государственной газовой компании Греции DEPA Commerce (DEPA Emporias). Российский природный газ поступает в Болгарию из Турции по сухопутному продолжению второй нитки магистрального газопровода "Турецкий поток" и далее транзитом поставляется в Сербию, а затем в Венгрию. Сама Болгария напрямую российский газ не покупает после отказа "Булгаргаза" перейти на новый порядок оплаты. "Болгары ввели дополнительный налог 10,2 евро за МВт.ч, это более 100 долларов за тысячу кубометров. Если цена трубопроводного газа сейчас порядка 400 долларов за тысячу кубометров, то надбавка составит 25% от цены. Пока непонятно, кому они выставят требование платить ее. Болгары, если их не поставить вовремя на место, будут шантажировать остановкой транзита - "или платите, или остановим транзит", - сказал собеседник агентства. По его словам, Сербия и Венгрия заявили, что это грабеж посреди белого дня и они не будут платить, а Будапешт уже направил в Еврокомиссию запрос начать расследование на предмет соответствия нормам ЕС решения Болгарии о введении повышенного тарифа. "Если посмотреть на разницу в цене между СПГ и российским газом, то получается как раз порядка 30%, СПГ сейчас на 30% дороже в среднем, и они повышают цены на российский трубопроводный газ для потребителей, чтобы он был на уровне СПГ", - сказал источник, отметив, что болгарские власти этого и не скрывают. Собеседник агентства отметил, что в сложной ситуации оказывается компания "Булгартрансгаз", и ее могут обанкротить. От того, сохранится ли контракт с "Газпромом", будет зависеть и будущее компании DEPA Commerce, добавил он. Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявлял, что Болгария имеет полное право ввести этот налог, и "фактически тот налог, который мы ввели, создает возможность для реальной конкуренции между сжиженным природным газом из различных источников и газом, который поступает из России". При этом президент Румен Радев назвал "внезапной идеей без каких-либо расчетов" введенную Болгарией плату за транзит через страну российского газа, заявив, что подобные действия ведут к неопределенности и хаосу. Радев обратился в Конституционный суд по поводу изменения законодательства. "Даже самая, казалось бы, благородная инициатива не может оправдать попирание Конституции и Договора о функционировании ЕС. Такие внезапные идеи без каких-либо расчетов ведут к неопределенности и хаосу, к нашей изоляции в европейской семье, отвлекают нас и отдаляют от европейских принципов и норм. Они также ставят под большую угрозу такую структурообразующую компанию, как "Булгартрансгаз", и мы обязаны ее защитить", - сказал Радев. Это вызвало реакцию министра финансов Асена Васильева, который заявил, что президент выступает защитником не национальных интересов, а интересов "Газпрома". Эксперты отмечают, что Болгария не имеет права в одностороннем порядке вводить налоги на импорт, потому что она - часть общего европейского рынка.

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https://ria.ru/20230510/gaz-1870816162.html

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в мире, болгария, россия, евросоюз, газпром