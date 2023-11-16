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Бизнес обсудит деловую культуру на форуме в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 16.11.2023
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12:00 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/biznes-1909613620.html
Бизнес обсудит деловую культуру на форуме в Санкт-Петербурге
Бизнес обсудит деловую культуру на форуме в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 16.11.2023
Бизнес обсудит деловую культуру на форуме в Санкт-Петербурге
Крупнейшие компании, представители власти и благотворительные фонды поговорят о важности развития деловой культуры в России на сессии ВЭБа в рамках IX... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T12:00
2023-11-16T12:00
вэб.рф (вэб)
форум
санкт-петербург
благотворительность
предприниматели
бизнес
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Крупнейшие компании, представители власти и благотворительные фонды поговорят о важности развития деловой культуры в России на сессии ВЭБа в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума (Форум объединенных культур), сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.Онлайн-трансляция дискуссии "Деловая культура" начнется 17 ноября в 10:00. Модератором выступит председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.Обсуждение российской деловой культуры будет разделено на три трека: культура инвестиций, экономика культуры, культура предпринимательства.В рамках первого трека глава "Сибура" Михаил Карисалов, генеральный директор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа и директор благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" (USM Холдинг) Фатима Мухомеджан обсудят, почему культура важна для бизнеса сегодня и готовы ли компании инвестировать в культуру, не получая за это бонусы, говорится в сообщении.Основатель креативного пространства "ВИНЗАВОД" Софья Троценко, председатель совета Плесского городского поселения Тимербулат Каримов и руководитель департамента культуры правительства Москвы Алексей Фурсин обсудят культурономику: как стимулировать бизнес развивать культуру в партнерстве с городскими властями, каким образом экономика влияет на культурные процессы в городах и как эти процессы сказываются на качестве жизни горожан.В третьем треке президент "Объединенной металлургической компании" ("ОМК") Наталья Еремина, главный управляющий директор "Альфа-Банка" Владимир Верхошинский, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева поговорят о текущем состоянии культуры предпринимательства, ее трансформации в деловую культуру ведения бизнеса, добавили в пресс-службе.
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вэб.рф (вэб), форум, санкт-петербург, благотворительность, предприниматели, бизнес
ВЭБ.РФ (ВЭБ), Форум, Санкт-Петербург, Благотворительность, Предприниматели, Бизнес

Бизнес обсудит деловую культуру на форуме в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на ВЭФ
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на ВЭФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Крупнейшие компании, представители власти и благотворительные фонды поговорят о важности развития деловой культуры в России на сессии ВЭБа в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума (Форум объединенных культур), сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.
Онлайн-трансляция дискуссии "Деловая культура" начнется 17 ноября в 10:00. Модератором выступит председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Обсуждение российской деловой культуры будет разделено на три трека: культура инвестиций, экономика культуры, культура предпринимательства.
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Связь инвестиций и культуры обсудят на сессии ВЭБа на форуме в Петербурге
10 ноября, 16:13
В рамках первого трека глава "Сибура" Михаил Карисалов, генеральный директор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа и директор благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" (USM Холдинг) Фатима Мухомеджан обсудят, почему культура важна для бизнеса сегодня и готовы ли компании инвестировать в культуру, не получая за это бонусы, говорится в сообщении.
Основатель креативного пространства "ВИНЗАВОД" Софья Троценко, председатель совета Плесского городского поселения Тимербулат Каримов и руководитель департамента культуры правительства Москвы Алексей Фурсин обсудят культурономику: как стимулировать бизнес развивать культуру в партнерстве с городскими властями, каким образом экономика влияет на культурные процессы в городах и как эти процессы сказываются на качестве жизни горожан.
В третьем треке президент "Объединенной металлургической компании" ("ОМК") Наталья Еремина, главный управляющий директор "Альфа-Банка" Владимир Верхошинский, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева поговорят о текущем состоянии культуры предпринимательства, ее трансформации в деловую культуру ведения бизнеса, добавили в пресс-службе.
 
ВЭБ.РФ (ВЭБ)ФорумСанкт-ПетербургБлаготворительностьПредпринимателиБизнес
 
 
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