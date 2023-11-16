Бизнес обсудит деловую культуру на форуме в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на ВЭФ
Стенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на ВЭФ
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Крупнейшие компании, представители власти и благотворительные фонды поговорят о важности развития деловой культуры в России на сессии ВЭБа в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума (Форум объединенных культур), сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.
Онлайн-трансляция дискуссии "Деловая культура" начнется 17 ноября в 10:00. Модератором выступит председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Обсуждение российской деловой культуры будет разделено на три трека: культура инвестиций, экономика культуры, культура предпринимательства.
В рамках первого трека глава "Сибура" Михаил Карисалов, генеральный директор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа и директор благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" (USM Холдинг) Фатима Мухомеджан обсудят, почему культура важна для бизнеса сегодня и готовы ли компании инвестировать в культуру, не получая за это бонусы, говорится в сообщении.
Основатель креативного пространства "ВИНЗАВОД" Софья Троценко, председатель совета Плесского городского поселения Тимербулат Каримов и руководитель департамента культуры правительства Москвы Алексей Фурсин обсудят культурономику: как стимулировать бизнес развивать культуру в партнерстве с городскими властями, каким образом экономика влияет на культурные процессы в городах и как эти процессы сказываются на качестве жизни горожан.
В третьем треке президент "Объединенной металлургической компании" ("ОМК") Наталья Еремина, главный управляющий директор "Альфа-Банка" Владимир Верхошинский, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева поговорят о текущем состоянии культуры предпринимательства, ее трансформации в деловую культуру ведения бизнеса, добавили в пресс-службе.