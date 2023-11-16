https://ria.ru/20231116/bi-2-1909871890.html
Участники "Би-2" выразили соболезнования в связи со смертью Плявина
Участники "Би-2" выразили соболезнования в связи со смертью Плявина - РИА Новости, 16.11.2023
Участники "Би-2" выразили соболезнования в связи со смертью Плявина
Участники группы "Би-2" на своей странице в соцсети Facebook* опубликовали некролог в связи со смертью бывшего клавишника коллектива Николая Плявина. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T17:35
2023-11-16T17:35
2023-11-16T17:35
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Участники группы "Би-2" на своей странице в соцсети Facebook* опубликовали некролог в связи со смертью бывшего клавишника коллектива Николая Плявина."Коля всегда будет жить в наших сердцах как выдающийся музыкант и замечательный человек", — говорится в публикации. Музыканты добавили, что Плявин участвовал у становлении группы. Он был клавишником с 2000 по 2006 годы. "Мы познакомились с Колей вскоре после приезда в Россию — и вместе прошли первые, самые трудные шаги к большим сценам. Вместе записали знаковые альбомы "Мяу Кисс Ми" и "Иномарки"", — поделились рокеры.Артисты также выразили соболезнования родным и близким Плявина. Экс-участника "Би-2" нашли мертвым в этот четверг в съемной квартире в Москве. По словам родственников, у музыканта были проблемы со здоровьем. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
би-2, россия, знаменитости, происшествия, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Би-2, Россия, Знаменитости, Происшествия, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Участники "Би-2" выразили соболезнования в связи со смертью Плявина
Участники "Би-2" сказали, что экс-клавишник группы был "выдающимся музыкантом"
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Участники группы "Би-2" на своей странице в соцсети Facebook* опубликовали некролог в связи со смертью бывшего клавишника коллектива Николая Плявина.
«
"Коля всегда будет жить в наших сердцах как выдающийся музыкант и замечательный человек", — говорится в публикации.
Музыканты добавили, что Плявин участвовал у становлении группы. Он был клавишником с 2000 по 2006 годы.
«
"Мы познакомились с Колей вскоре после приезда в Россию — и вместе прошли первые, самые трудные шаги к большим сценам. Вместе записали знаковые альбомы "Мяу Кисс Ми" и "Иномарки"", — поделились рокеры.
Артисты также выразили соболезнования родным и близким Плявина.
Экс-участника "Би-2
" нашли мертвым
в этот четверг в съемной квартире в Москве
. По словам родственников, у музыканта были проблемы со здоровьем. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Источник назвал возможную причину смерти экс-участника группы "Би-2"