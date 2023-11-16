Над Брянской областью и Черным морем уничтожили пять беспилотников ВСУ
МО: силы ПВО сбили два БПЛА ВСУ над Брянской областью, еще три над Черным морем
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью и перехватили еще три над Черным морем, заявили в Минобороны.
Киевский режим в очередной раз пытался совершить на территории России террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа, отметили в ведомстве.
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"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря, около побережья Республики Крым", — говорится в сообщении.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что два дрона уничтожили на подлете к областному центру. Никто не пострадал, разрушений нет, на месте работают оперативные службы, добавил он.
Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.