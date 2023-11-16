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Над Брянской областью и Черным морем уничтожили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:41 16.11.2023 (обновлено: 09:01 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/bespilotniki-1909740417.html
Над Брянской областью и Черным морем уничтожили пять беспилотников ВСУ
Над Брянской областью и Черным морем уничтожили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023
Над Брянской областью и Черным морем уничтожили пять беспилотников ВСУ
Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью и перехватили еще три над Черным морем, заявили в Минобороны. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T07:41
2023-11-16T09:01
специальная военная операция на украине
брянская область
черное море
россия
безопасность
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью и перехватили еще три над Черным морем, заявили в Минобороны.Киевский режим в очередной раз пытался совершить на территории России террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа, отметили в ведомстве.&quot;Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря, около побережья Республики Крым&quot;, — говорится в сообщении.Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что два дрона уничтожили на подлете к областному центру. Никто не пострадал, разрушений нет, на месте работают оперативные службы, добавил он.Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231116/bespilotniki-1909727606.html
брянская область
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брянская область, черное море, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Черное море, Россия, Безопасность
Над Брянской областью и Черным морем уничтожили пять беспилотников ВСУ

МО: силы ПВО сбили два БПЛА ВСУ над Брянской областью, еще три над Черным морем

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью и перехватили еще три над Черным морем, заявили в Минобороны.
Киевский режим в очередной раз пытался совершить на территории России террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа, отметили в ведомстве.
«

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря, около побережья Республики Крым", — говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что два дрона уничтожили на подлете к областному центру. Никто не пострадал, разрушений нет, на месте работают оперативные службы, добавил он.
Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьЧерное мореРоссияБезопасность
 
 
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