https://ria.ru/20231116/bespilotniki-1909740417.html

Над Брянской областью и Черным морем уничтожили пять беспилотников ВСУ

Над Брянской областью и Черным морем уничтожили пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.11.2023

Над Брянской областью и Черным морем уничтожили пять беспилотников ВСУ

Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью и перехватили еще три над Черным морем, заявили в Минобороны. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T07:41

2023-11-16T07:41

2023-11-16T09:01

специальная военная операция на украине

брянская область

черное море

россия

безопасность

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью и перехватили еще три над Черным морем, заявили в Минобороны.Киевский режим в очередной раз пытался совершить на территории России террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа, отметили в ведомстве."Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря, около побережья Республики Крым", — говорится в сообщении.Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что два дрона уничтожили на подлете к областному центру. Никто не пострадал, разрушений нет, на месте работают оперативные службы, добавил он.Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231116/bespilotniki-1909727606.html

брянская область

черное море

россия

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брянская область, черное море, россия, безопасность