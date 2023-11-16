https://ria.ru/20231116/bespilotniki-1909727606.html
Боец "Ахмата" сравнил работу с беспилотниками в ВСУ и ВС России
Боец "Ахмата" сравнил работу с беспилотниками в ВСУ и ВС России - РИА Новости, 16.11.2023
Боец "Ахмата" сравнил работу с беспилотниками в ВСУ и ВС России
Украинская армия стала уступать России на фронте в эффективности работы с беспилотными летательными аппаратами в текущем году, рассказал РИА Новости боец "Аид"... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:09
2023-11-16T04:09
2023-11-16T04:52
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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинская армия стала уступать России на фронте в эффективности работы с беспилотными летательными аппаратами в текущем году, рассказал РИА Новости боец "Аид" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат". "Будущее - за БПЛА, поэтому готовимся, адаптируемся к конфликтам в реальных условиях, в реальном времени. Надо успевать за противником, иногда он нас обходит, но в этом году тенденция, что мы начали их во всем обходить, и это очень хорошо", - рассказал "Аид". Он уточнил, что у приходящих в спецназ "Ахмат" бойцов есть возможность качественно обучиться работе с дронами. "Дополнительно еще создаем сейчас учебный класс подготовки операторов БПЛА, где ребята смогут пройти у нас короткий курс изготовления FPV (дронов-камикадзе - ред.), ремонта FPV, изменения протокола частот, полетные симуляторы, реальные полеты", - дополнил собеседник агентства.
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безопасность, технологии, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Украина
Боец "Ахмата" сравнил работу с беспилотниками в ВСУ и ВС России
Боец "Ахмата": ВСУ уступают России на фронте в работе с беспилотниками
ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинская армия стала уступать России на фронте в эффективности работы с беспилотными летательными аппаратами в текущем году, рассказал РИА Новости боец "Аид" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат".
«
"Будущее - за БПЛА, поэтому готовимся, адаптируемся к конфликтам в реальных условиях, в реальном времени. Надо успевать за противником, иногда он нас обходит, но в этом году тенденция, что мы начали их во всем обходить, и это очень хорошо", - рассказал "Аид".
Он уточнил, что у приходящих в спецназ "Ахмат" бойцов есть возможность качественно обучиться работе с дронами.
"Дополнительно еще создаем сейчас учебный класс подготовки операторов БПЛА, где ребята смогут пройти у нас короткий курс изготовления FPV (дронов-камикадзе - ред.), ремонта FPV, изменения протокола частот, полетные симуляторы, реальные полеты", - дополнил собеседник агентства.
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