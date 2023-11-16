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Боец "Ахмата" сравнил работу с беспилотниками в ВСУ и ВС России - РИА Новости, 16.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:09 16.11.2023 (обновлено: 04:52 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/bespilotniki-1909727606.html
Боец "Ахмата" сравнил работу с беспилотниками в ВСУ и ВС России
Боец "Ахмата" сравнил работу с беспилотниками в ВСУ и ВС России - РИА Новости, 16.11.2023
Боец "Ахмата" сравнил работу с беспилотниками в ВСУ и ВС России
Украинская армия стала уступать России на фронте в эффективности работы с беспилотными летательными аппаратами в текущем году, рассказал РИА Новости боец "Аид"... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:09
2023-11-16T04:52
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
украина
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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинская армия стала уступать России на фронте в эффективности работы с беспилотными летательными аппаратами в текущем году, рассказал РИА Новости боец "Аид" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат". "Будущее - за БПЛА, поэтому готовимся, адаптируемся к конфликтам в реальных условиях, в реальном времени. Надо успевать за противником, иногда он нас обходит, но в этом году тенденция, что мы начали их во всем обходить, и это очень хорошо", - рассказал "Аид". Он уточнил, что у приходящих в спецназ "Ахмат" бойцов есть возможность качественно обучиться работе с дронами. "Дополнительно еще создаем сейчас учебный класс подготовки операторов БПЛА, где ребята смогут пройти у нас короткий курс изготовления FPV (дронов-камикадзе - ред.), ремонта FPV, изменения протокола частот, полетные симуляторы, реальные полеты", - дополнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html
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безопасность, технологии, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Украина
Боец "Ахмата" сравнил работу с беспилотниками в ВСУ и ВС России

Боец "Ахмата": ВСУ уступают России на фронте в работе с беспилотниками

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРазведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО запускает FPC-дрон в зоне СВО
Разведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО запускает FPC-дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Разведчики отдельного разведывательного батальона танковой дивизии ЦВО запускает FPC-дрон в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинская армия стала уступать России на фронте в эффективности работы с беспилотными летательными аппаратами в текущем году, рассказал РИА Новости боец "Аид" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат".
«
"Будущее - за БПЛА, поэтому готовимся, адаптируемся к конфликтам в реальных условиях, в реальном времени. Надо успевать за противником, иногда он нас обходит, но в этом году тенденция, что мы начали их во всем обходить, и это очень хорошо", - рассказал "Аид".
Он уточнил, что у приходящих в спецназ "Ахмат" бойцов есть возможность качественно обучиться работе с дронами.
"Дополнительно еще создаем сейчас учебный класс подготовки операторов БПЛА, где ребята смогут пройти у нас короткий курс изготовления FPV (дронов-камикадзе - ред.), ремонта FPV, изменения протокола частот, полетные симуляторы, реальные полеты", - дополнил собеседник агентства.
Киев - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
"Сотни тысяч одним ударом". Украину предупредили об опасной уязвимости
Вчера, 01:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияУкраина
 
 
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