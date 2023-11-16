https://ria.ru/20231116/bespilotniki-1909727606.html

Боец "Ахмата" сравнил работу с беспилотниками в ВСУ и ВС России

Боец "Ахмата" сравнил работу с беспилотниками в ВСУ и ВС России - РИА Новости, 16.11.2023

Боец "Ахмата" сравнил работу с беспилотниками в ВСУ и ВС России

Украинская армия стала уступать России на фронте в эффективности работы с беспилотными летательными аппаратами в текущем году, рассказал РИА Новости боец "Аид"... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:09

2023-11-16T04:09

2023-11-16T04:52

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

украина

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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинская армия стала уступать России на фронте в эффективности работы с беспилотными летательными аппаратами в текущем году, рассказал РИА Новости боец "Аид" отряда "Охотника" спецназа "Ахмат". "Будущее - за БПЛА, поэтому готовимся, адаптируемся к конфликтам в реальных условиях, в реальном времени. Надо успевать за противником, иногда он нас обходит, но в этом году тенденция, что мы начали их во всем обходить, и это очень хорошо", - рассказал "Аид". Он уточнил, что у приходящих в спецназ "Ахмат" бойцов есть возможность качественно обучиться работе с дронами. "Дополнительно еще создаем сейчас учебный класс подготовки операторов БПЛА, где ребята смогут пройти у нас короткий курс изготовления FPV (дронов-камикадзе - ред.), ремонта FPV, изменения протокола частот, полетные симуляторы, реальные полеты", - дополнил собеседник агентства.

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безопасность, технологии, россия, украина