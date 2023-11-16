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"Даже пытаться не буду": Байден признал поражение в борьбе с телесуфлером - РИА Новости, 16.11.2023
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23:23 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/bayden-1909972707.html
"Даже пытаться не буду": Байден признал поражение в борьбе с телесуфлером
"Даже пытаться не буду": Байден признал поражение в борьбе с телесуфлером - РИА Новости, 16.11.2023
"Даже пытаться не буду": Байден признал поражение в борьбе с телесуфлером
Президент США Джо Байден не смог прочитать слово с телесуфлера, выступая на форуме бизнес-лидеров АТЭС в Сан-Франциско. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T23:23
2023-11-16T23:23
в мире
сша
сан-франциско
джо байден
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог прочитать слово с телесуфлера, выступая на форуме бизнес-лидеров АТЭС в Сан-Франциско.&quot;В этом мире. В этом всемирно известном центре инноваций. Лидирующие технические компании. Такие как… Я не могу это правильно произнести. Даже пытаться не буду&quot;, — сказал он.Сначала он попробовал прочитать слово, но запнулся на первом слоге. После этого в аудитории раздался смех."В общем, маленькие и средние бизнес-стартапы прорываются в мир", — закончил предложение Байден.Это не первый случай, когда Байден, которому в этом году исполнится 80 лет, оказывается в неловком положении. Так, недавно глава Белого дома заявил, что жена экс-президента США Барака Обамы Мишель была вице-президентом страны в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, он не раз называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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в мире, сша, сан-франциско, джо байден
В мире, США, Сан-Франциско, Джо Байден
"Даже пытаться не буду": Байден признал поражение в борьбе с телесуфлером

Байден не смог произнести слово на форуме бизнес-лидеров АТЭС

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог прочитать слово с телесуфлера, выступая на форуме бизнес-лидеров АТЭС в Сан-Франциско.
«

"В этом мире. В этом всемирно известном центре инноваций. Лидирующие технические компании. Такие как… Я не могу это правильно произнести. Даже пытаться не буду", — сказал он.

Сначала он попробовал прочитать слово, но запнулся на первом слоге. После этого в аудитории раздался смех.
"В общем, маленькие и средние бизнес-стартапы прорываются в мир", — закончил предложение Байден.
Это не первый случай, когда Байден, которому в этом году исполнится 80 лет, оказывается в неловком положении. Так, недавно глава Белого дома заявил, что жена экс-президента США Барака Обамы Мишель была вице-президентом страны в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, он не раз называл Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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