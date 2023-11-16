https://ria.ru/20231116/bayden-1909718817.html

Спикер палаты представителей США поддержал расследование против Байдена

Спикер палаты представителей США поддержал расследование против Байдена - РИА Новости, 16.11.2023

Спикер палаты представителей США поддержал расследование против Байдена

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает расследование в отношении президента Джо Байдена, которое может увенчаться его импичментом, передает... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T01:36

2023-11-16T01:36

2023-11-16T01:51

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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает расследование в отношении президента Джо Байдена, которое может увенчаться его импичментом, передает Fox News со ссылкой на заявление законодателя."На данном этапе наше расследование по импичменту уже выявило коррупционный характер действий президентской семьи, а также то, что президент и представители Белого дома неоднократно лгали относительно его вовлеченности в деловые операции родственников. Оно также выявило десятки миллионов долларов, полученных от противников за рубежом через подставные компании, которые подконтрольны сыну и брату президента, а также их деловым партнерам", — отметил Джонсон.По мнению конгрессмена, следующим шагом на пути расследования должен стать вызов свидетелей, которые помогут "восполнить пробелы" в данных относительно роли Байдена в коррупционных схемах."По мере того как мы движемся к поворотной точки в этом ключевом расследовании, (проводящие его конгрессмены. — Прим. ред.) могут рассчитывать на мою полную и непоколебимую поддержку", — указал Джонсон.Контролируемая республиканцами нижняя палата конгресса ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции его родственников, якобы торговавших именем президента по всему миру. Но, как отмечают ведущие американские СМИ и аналитики, даже если конгрессмены в палате представителей и проголосуют за импичмент главы государства, то демократическое большинство в сенате не позволит отправить его в отставку.

https://ria.ru/20231115/tramp-1909653140.html

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в мире, сша, джо байден, майк джонсон, конгресс сша