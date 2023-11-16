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Спикер палаты представителей США поддержал расследование против Байдена - РИА Новости, 16.11.2023
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01:36 16.11.2023 (обновлено: 01:51 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/bayden-1909718817.html
Спикер палаты представителей США поддержал расследование против Байдена
Спикер палаты представителей США поддержал расследование против Байдена - РИА Новости, 16.11.2023
Спикер палаты представителей США поддержал расследование против Байдена
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает расследование в отношении президента Джо Байдена, которое может увенчаться его импичментом, передает... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T01:36
2023-11-16T01:51
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает расследование в отношении президента Джо Байдена, которое может увенчаться его импичментом, передает Fox News со ссылкой на заявление законодателя.&quot;На данном этапе наше расследование по импичменту уже выявило коррупционный характер действий президентской семьи, а также то, что президент и представители Белого дома неоднократно лгали относительно его вовлеченности в деловые операции родственников. Оно также выявило десятки миллионов долларов, полученных от противников за рубежом через подставные компании, которые подконтрольны сыну и брату президента, а также их деловым партнерам&quot;, — отметил Джонсон.По мнению конгрессмена, следующим шагом на пути расследования должен стать вызов свидетелей, которые помогут "восполнить пробелы" в данных относительно роли Байдена в коррупционных схемах."По мере того как мы движемся к поворотной точки в этом ключевом расследовании, (проводящие его конгрессмены. — Прим. ред.) могут рассчитывать на мою полную и непоколебимую поддержку", — указал Джонсон.Контролируемая республиканцами нижняя палата конгресса ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции его родственников, якобы торговавших именем президента по всему миру. Но, как отмечают ведущие американские СМИ и аналитики, даже если конгрессмены в палате представителей и проголосуют за импичмент главы государства, то демократическое большинство в сенате не позволит отправить его в отставку.
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в мире, сша, джо байден, майк джонсон, конгресс сша
В мире, США, Джо Байден, Майк Джонсон, Конгресс США
Спикер палаты представителей США поддержал расследование против Байдена

Спикер палаты представителей США поддержал расследование против Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает расследование в отношении президента Джо Байдена, которое может увенчаться его импичментом, передает Fox News со ссылкой на заявление законодателя.
«

"На данном этапе наше расследование по импичменту уже выявило коррупционный характер действий президентской семьи, а также то, что президент и представители Белого дома неоднократно лгали относительно его вовлеченности в деловые операции родственников. Оно также выявило десятки миллионов долларов, полученных от противников за рубежом через подставные компании, которые подконтрольны сыну и брату президента, а также их деловым партнерам", — отметил Джонсон.

По мнению конгрессмена, следующим шагом на пути расследования должен стать вызов свидетелей, которые помогут "восполнить пробелы" в данных относительно роли Байдена в коррупционных схемах.
"По мере того как мы движемся к поворотной точки в этом ключевом расследовании, (проводящие его конгрессмены. — Прим. ред.) могут рассчитывать на мою полную и непоколебимую поддержку", — указал Джонсон.
Контролируемая республиканцами нижняя палата конгресса ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность Байдена в бизнес-операции его родственников, якобы торговавших именем президента по всему миру. Но, как отмечают ведущие американские СМИ и аналитики, даже если конгрессмены в палате представителей и проголосуют за импичмент главы государства, то демократическое большинство в сенате не позволит отправить его в отставку.
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