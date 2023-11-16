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Билли Айлиш добилась судебного запрета на приближение фаната-сталкера
Билли Айлиш добилась судебного запрета на приближение фаната-сталкера - РИА Новости, 16.11.2023
Билли Айлиш добилась судебного запрета на приближение фаната-сталкера
Певица Билли Айлиш получила судебный запрет на приближение фаната-сталкера, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:01
2023-11-16T11:01
2023-11-16T13:09
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Певица Билли Айлиш получила судебный запрет на приближение фаната-сталкера, сообщает портал TMZ."Запрос на запретительный судебный приказ был удовлетворен", — пишет издание. Звезда добилась, чтобы фанат-сталкер не приближался к ней и ее родным ближе, чем на 100 ярдов, а также не связывался с ней, в том числе через соцсети. Шон Кристофер Макинтайр, 53-летний поклонник, с сентября отправлял Айлиш и ее семье сотни сообщений, включая "тревожные признания в любви" и "жестокие угрозы" в адрес брата певицы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
билли айлиш, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Билли Айлиш, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Билли Айлиш добилась судебного запрета на приближение фаната-сталкера
Билли Айлиш получила судебный запрет на приближение фаната, преследовавшего ее
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Певица Билли Айлиш получила судебный запрет на приближение фаната-сталкера, сообщает
портал TMZ.
«
"Запрос на запретительный судебный приказ был удовлетворен", — пишет издание.
Звезда добилась, чтобы фанат-сталкер не приближался к ней и ее родным ближе, чем на 100 ярдов, а также не связывался с ней, в том числе через соцсети.
Шон Кристофер Макинтайр, 53-летний поклонник, с сентября отправлял Айлиш и ее семье сотни сообщений, включая "тревожные признания в любви" и "жестокие угрозы" в адрес брата певицы.
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