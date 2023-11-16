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Билли Айлиш добилась судебного запрета на приближение фаната-сталкера - РИА Новости, 16.11.2023
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Шоубиз
 
11:01 16.11.2023 (обновлено: 13:09 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/aylish-1909773478.html
Билли Айлиш добилась судебного запрета на приближение фаната-сталкера
Билли Айлиш добилась судебного запрета на приближение фаната-сталкера - РИА Новости, 16.11.2023
Билли Айлиш добилась судебного запрета на приближение фаната-сталкера
Певица Билли Айлиш получила судебный запрет на приближение фаната-сталкера, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:01
2023-11-16T13:09
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Певица Билли Айлиш получила судебный запрет на приближение фаната-сталкера, сообщает портал TMZ.&quot;Запрос на запретительный судебный приказ был удовлетворен&quot;, — пишет издание. Звезда добилась, чтобы фанат-сталкер не приближался к ней и ее родным ближе, чем на 100 ярдов, а также не связывался с ней, в том числе через соцсети. Шон Кристофер Макинтайр, 53-летний поклонник, с сентября отправлял Айлиш и ее семье сотни сообщений, включая "тревожные признания в любви" и "жестокие угрозы" в адрес брата певицы.
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Шоубиз, Билли Айлиш, Знаменитости, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Билли Айлиш добилась судебного запрета на приближение фаната-сталкера

Билли Айлиш получила судебный запрет на приближение фаната, преследовавшего ее

© AP Photo / Matt DunhamАмериканская певица Билли Айлиш
Американская певица Билли Айлиш - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Американская певица Билли Айлиш
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Певица Билли Айлиш получила судебный запрет на приближение фаната-сталкера, сообщает портал TMZ.
«

"Запрос на запретительный судебный приказ был удовлетворен", — пишет издание.

Звезда добилась, чтобы фанат-сталкер не приближался к ней и ее родным ближе, чем на 100 ярдов, а также не связывался с ней, в том числе через соцсети.
Шон Кристофер Макинтайр, 53-летний поклонник, с сентября отправлял Айлиш и ее семье сотни сообщений, включая "тревожные признания в любви" и "жестокие угрозы" в адрес брата певицы.
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