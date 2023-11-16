https://ria.ru/20231116/aylish-1909773478.html

Билли Айлиш добилась судебного запрета на приближение фаната-сталкера

Билли Айлиш добилась судебного запрета на приближение фаната-сталкера - РИА Новости, 16.11.2023

Билли Айлиш добилась судебного запрета на приближение фаната-сталкера

Певица Билли Айлиш получила судебный запрет на приближение фаната-сталкера, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:01

2023-11-16T11:01

2023-11-16T13:09

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Певица Билли Айлиш получила судебный запрет на приближение фаната-сталкера, сообщает портал TMZ."Запрос на запретительный судебный приказ был удовлетворен", — пишет издание. Звезда добилась, чтобы фанат-сталкер не приближался к ней и ее родным ближе, чем на 100 ярдов, а также не связывался с ней, в том числе через соцсети. Шон Кристофер Макинтайр, 53-летний поклонник, с сентября отправлял Айлиш и ее семье сотни сообщений, включая "тревожные признания в любви" и "жестокие угрозы" в адрес брата певицы.

https://ria.ru/20220226/styles-1775097483.html

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2023

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билли айлиш, знаменитости, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса