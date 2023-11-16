https://ria.ru/20231116/avtopilot-1909860311.html

Прокуратура проверит данные об отказе автопилота на рейсе в Москву

Прокуратура проверит данные об отказе автопилота на рейсе в Москву - РИА Новости, 16.11.2023

Прокуратура проверит данные об отказе автопилота на рейсе в Москву

Уральская транспортная прокуратура проверит данные об отказе автопилота на самолете авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) рейсом Минеральные Воды – Москва. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:50

2023-11-16T15:50

2023-11-16T15:50

происшествия

минеральные воды

москва

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура проверит данные об отказе автопилота на самолете авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) рейсом Минеральные Воды – Москва. "Уральской транспортной прокуратурой мониторинговыми мероприятиями выявлена публикация о том, что 15 ноября в 14.06 (12.06 мск) при выполнении рейса UТA-374 авиакомпании ПАО "Авиакомпания ЮТэйр", следующего по маршруту Минеральные Воды – Москва, капитан воздушного судна доложил об отказе автопилота. Сигналы срочности и бедствия не объявлял, принял решение следовать на место назначения", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что по данному факту Сургутской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия.

https://ria.ru/20231112/zakrylki-1908991484.html

минеральные воды

москва

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происшествия, минеральные воды, москва