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Орлов заявил о планах расширить географию авиаперелетов из Благовещенска
Орлов заявил о планах расширить географию авиаперелетов из Благовещенска - РИА Новости, 16.11.2023
Орлов заявил о планах расширить географию авиаперелетов из Благовещенска
Идет работа по расширению географии авиаперелетов из аэропорта Благовещенска, есть договоренности с рядом компаний, но сдерживающим фактором является нехватка... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T15:05
2023-11-16T15:05
2023-11-16T15:05
выставка-форум "россия"
благовещенск
амурская область
экономика
василий орлов (губернатор)
новости - туризм
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Идет работа по расширению географии авиаперелетов из аэропорта Благовещенска, есть договоренности с рядом компаний, но сдерживающим фактором является нехватка самолетов, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Амурской области Василий Орлов. Он напомнил, что в декабре будет сдана в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса аэропорта Благовещенска, строится пассажирский терминал, который будет готов в 2025 году. По словам губернатора, строительство ведет инвестор, который будет сам развивать географию полетов, привлекая различные авиакомпании, выстраивая различные маршруты. "Сегодня главный сдерживающий фактор - это отсутствие летного парка… Не хватает самолетов, которые были бы не под санкциями, подходили по условиям для перелетов за границу… Однако предварительные договоренности с целым рядом компаний есть. Уже организованы рейсы в Узбекистан, есть перспективы по южным направлениям - Китай, Таиланд, Вьетнам. То есть такая работа ведется", - сказал Орлов.
https://ria.ru/20231116/rf-1909843422.html
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благовещенск, амурская область, экономика, василий орлов (губернатор), новости - туризм
Выставка-форум "Россия", Благовещенск, Амурская область, Экономика, Василий Орлов (губернатор), Новости - Туризм
Орлов заявил о планах расширить географию авиаперелетов из Благовещенска
Орлов заявил о работе по расширению географии авиаперелетов из Благовещенска