https://ria.ru/20231116/aviaperelety-1909847496.html

Орлов заявил о планах расширить географию авиаперелетов из Благовещенска

Орлов заявил о планах расширить географию авиаперелетов из Благовещенска - РИА Новости, 16.11.2023

Орлов заявил о планах расширить географию авиаперелетов из Благовещенска

Идет работа по расширению географии авиаперелетов из аэропорта Благовещенска, есть договоренности с рядом компаний, но сдерживающим фактором является нехватка... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T15:05

2023-11-16T15:05

2023-11-16T15:05

выставка-форум "россия"

благовещенск

амурская область

экономика

василий орлов (губернатор)

новости - туризм

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Идет работа по расширению географии авиаперелетов из аэропорта Благовещенска, есть договоренности с рядом компаний, но сдерживающим фактором является нехватка самолетов, сообщил в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия" губернатор Амурской области Василий Орлов. Он напомнил, что в декабре будет сдана в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса аэропорта Благовещенска, строится пассажирский терминал, который будет готов в 2025 году. По словам губернатора, строительство ведет инвестор, который будет сам развивать географию полетов, привлекая различные авиакомпании, выстраивая различные маршруты. "Сегодня главный сдерживающий фактор - это отсутствие летного парка… Не хватает самолетов, которые были бы не под санкциями, подходили по условиям для перелетов за границу… Однако предварительные договоренности с целым рядом компаний есть. Уже организованы рейсы в Узбекистан, есть перспективы по южным направлениям - Китай, Таиланд, Вьетнам. То есть такая работа ведется", - сказал Орлов.

https://ria.ru/20231116/rf-1909843422.html

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благовещенск, амурская область, экономика, василий орлов (губернатор), новости - туризм