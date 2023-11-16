https://ria.ru/20231116/avariya-1909958929.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале возросло до десяти человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале возросло до десяти человек - РИА Новости, 16.11.2023
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале возросло до десяти человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Режевском тракте под Екатеринбургом возросло до 10, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T21:02
2023-11-16T21:02
2023-11-16T21:02
происшествия
екатеринбург
реж
алапаевск
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909956028_129:0:1153:576_1920x0_80_0_0_79f3c39cddf96ce7c587ba63ec6f96a9.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом на Режевском тракте под Екатеринбургом возросло до 10, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В четверг на 66-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск водитель рейсового автобуса, направляясь из поселка Костоусово в Озерный, при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем Lada Largus. Как сообщали в региональной ГИБДД, водитель легкового автомобиля погиб на месте, четыре пассажира микроавтобуса пострадали. "Между поселком Озерный и деревней Костоусово в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадали 11 человек. Один взрослый свердловчанин погиб на месте, шесть пострадавших госпитализированы в Режевскую ЦРБ, из них два в тяжелом состоянии находятся в реанимации, четверо - в хирургическом отделении", - говорится в сообщении. Уточняется, что еще четыре человека отказались от госпитализации.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
екатеринбург
реж
алапаевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909956028_82:0:850:576_1920x0_80_0_0_a53c383ddd8bd5349ce3af462789a479.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, реж, алапаевск, гибдд мвд рф
Происшествия, Екатеринбург, Реж, Алапаевск, ГИБДД МВД РФ
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале возросло до десяти человек
Минздрав: число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до десяти