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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале возросло до десяти человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале возросло до десяти человек - РИА Новости, 16.11.2023

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале возросло до десяти человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Режевском тракте под Екатеринбургом возросло до 10, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T21:02

2023-11-16T21:02

2023-11-16T21:02

происшествия

екатеринбург

реж

алапаевск

гибдд мвд рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом на Режевском тракте под Екатеринбургом возросло до 10, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В четверг на 66-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск водитель рейсового автобуса, направляясь из поселка Костоусово в Озерный, при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем Lada Largus. Как сообщали в региональной ГИБДД, водитель легкового автомобиля погиб на месте, четыре пассажира микроавтобуса пострадали. "Между поселком Озерный и деревней Костоусово в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадали 11 человек. Один взрослый свердловчанин погиб на месте, шесть пострадавших госпитализированы в Режевскую ЦРБ, из них два в тяжелом состоянии находятся в реанимации, четверо - в хирургическом отделении", - говорится в сообщении. Уточняется, что еще четыре человека отказались от госпитализации.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

екатеринбург

реж

алапаевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, реж, алапаевск, гибдд мвд рф