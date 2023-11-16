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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале возросло до десяти человек - РИА Новости, 16.11.2023
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21:02 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/avariya-1909958929.html
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале возросло до десяти человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале возросло до десяти человек - РИА Новости, 16.11.2023
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале возросло до десяти человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Режевском тракте под Екатеринбургом возросло до 10, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T21:02
2023-11-16T21:02
происшествия
екатеринбург
реж
алапаевск
гибдд мвд рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом на Режевском тракте под Екатеринбургом возросло до 10, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В четверг на 66-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск водитель рейсового автобуса, направляясь из поселка Костоусово в Озерный, при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем Lada Largus. Как сообщали в региональной ГИБДД, водитель легкового автомобиля погиб на месте, четыре пассажира микроавтобуса пострадали. "Между поселком Озерный и деревней Костоусово в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадали 11 человек. Один взрослый свердловчанин погиб на месте, шесть пострадавших госпитализированы в Режевскую ЦРБ, из них два в тяжелом состоянии находятся в реанимации, четверо - в хирургическом отделении", - говорится в сообщении. Уточняется, что еще четыре человека отказались от госпитализации.
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происшествия, екатеринбург, реж, алапаевск, гибдд мвд рф
Происшествия, Екатеринбург, Реж, Алапаевск, ГИБДД МВД РФ
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале возросло до десяти человек

Минздрав: число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до десяти

© Фото : прокуратура Свердловской областиНа месте ДТП с рейсовым пассажирским автобусом в поселке Озерной Свердловской области
На месте ДТП с рейсовым пассажирским автобусом в поселке Озерной Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : прокуратура Свердловской области
На месте ДТП с рейсовым пассажирским автобусом в поселке Озерной Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом на Режевском тракте под Екатеринбургом возросло до 10, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В четверг на 66-м километре автодороги Екатеринбург – РежАлапаевск водитель рейсового автобуса, направляясь из поселка Костоусово в Озерный, при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем Lada Largus. Как сообщали в региональной ГИБДД, водитель легкового автомобиля погиб на месте, четыре пассажира микроавтобуса пострадали.
"Между поселком Озерный и деревней Костоусово в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса пострадали 11 человек. Один взрослый свердловчанин погиб на месте, шесть пострадавших госпитализированы в Режевскую ЦРБ, из них два в тяжелом состоянии находятся в реанимации, четверо - в хирургическом отделении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что еще четыре человека отказались от госпитализации.
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ПроисшествияЕкатеринбургРежАлапаевскГИБДД МВД РФ
 
 
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