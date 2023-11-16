https://ria.ru/20231116/avariya-1909954715.html
В Свердловской области автобус столкнулся с автомобилем, погиб человек
В Свердловской области автобус столкнулся с автомобилем, погиб человек - РИА Новости, 16.11.2023
В Свердловской области автобус столкнулся с автомобилем, погиб человек
Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на 66-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, сообщила пресс-служба региональной РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:42
2023-11-16T20:42
2023-11-16T20:46
происшествия
екатеринбург
реж
гибдд мвд рф
алапаевск
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909956028_129:0:1153:576_1920x0_80_0_0_79f3c39cddf96ce7c587ba63ec6f96a9.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на 66-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По предварительной информации ведомства, в четверг на 66-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск водитель рейсового автобуса, направляясь по 105-му маршруту из поселка Костоусово в поселок Озерный, столкнулся с автомобилем Lada Largus. "В результате ДТП пассажир автомобиля погиб, водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров автобуса госпитализированы в Режевскую центральную районную больницу с травмами разной степени тяжести", - говорится в сообщении. Как уточняет областная ГИБДД, водитель микроавтобуса Газель Next не предоставил преимущество легковушке. Движение транспорта на участке, где случилась авария, ограничено, на месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы местного ОВД, спасатели и врачи скорой медицинской помощи.
https://ria.ru/20230621/avtobusy-1879681785.html
екатеринбург
реж
алапаевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909956028_82:0:850:576_1920x0_80_0_0_a53c383ddd8bd5349ce3af462789a479.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, реж, гибдд мвд рф, алапаевск, lada vesta
Происшествия, Екатеринбург, Реж, ГИБДД МВД РФ, Алапаевск, Lada Vesta
В Свердловской области автобус столкнулся с автомобилем, погиб человек
В ДТП с автобусом в Свердловской области погиб человек, еще пять пострадали