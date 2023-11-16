Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области автобус столкнулся с автомобилем, погиб человек - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 16.11.2023 (обновлено: 20:46 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/avariya-1909954715.html
В Свердловской области автобус столкнулся с автомобилем, погиб человек
В Свердловской области автобус столкнулся с автомобилем, погиб человек - РИА Новости, 16.11.2023
В Свердловской области автобус столкнулся с автомобилем, погиб человек
Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на 66-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, сообщила пресс-служба региональной РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T20:42
2023-11-16T20:46
происшествия
екатеринбург
реж
гибдд мвд рф
алапаевск
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909956028_129:0:1153:576_1920x0_80_0_0_79f3c39cddf96ce7c587ba63ec6f96a9.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на 66-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По предварительной информации ведомства, в четверг на 66-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск водитель рейсового автобуса, направляясь по 105-му маршруту из поселка Костоусово в поселок Озерный, столкнулся с автомобилем Lada Largus. "В результате ДТП пассажир автомобиля погиб, водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров автобуса госпитализированы в Режевскую центральную районную больницу с травмами разной степени тяжести", - говорится в сообщении. Как уточняет областная ГИБДД, водитель микроавтобуса Газель Next не предоставил преимущество легковушке. Движение транспорта на участке, где случилась авария, ограничено, на месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы местного ОВД, спасатели и врачи скорой медицинской помощи.
https://ria.ru/20230621/avtobusy-1879681785.html
екатеринбург
реж
алапаевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909956028_82:0:850:576_1920x0_80_0_0_a53c383ddd8bd5349ce3af462789a479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, реж, гибдд мвд рф, алапаевск, lada vesta
Происшествия, Екатеринбург, Реж, ГИБДД МВД РФ, Алапаевск, Lada Vesta
В Свердловской области автобус столкнулся с автомобилем, погиб человек

В ДТП с автобусом в Свердловской области погиб человек, еще пять пострадали

© Фото : прокуратура Свердловской областиНа месте ДТП с рейсовым пассажирским автобусом в поселке Озерной Свердловской области
На месте ДТП с рейсовым пассажирским автобусом в поселке Озерной Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Фото : прокуратура Свердловской области
На месте ДТП с рейсовым пассажирским автобусом в поселке Озерной Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на 66-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По предварительной информации ведомства, в четверг на 66-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск водитель рейсового автобуса, направляясь по 105-му маршруту из поселка Костоусово в поселок Озерный, столкнулся с автомобилем Lada Largus.
"В результате ДТП пассажир автомобиля погиб, водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров автобуса госпитализированы в Режевскую центральную районную больницу с травмами разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Как уточняет областная ГИБДД, водитель микроавтобуса Газель Next не предоставил преимущество легковушке. Движение транспорта на участке, где случилась авария, ограничено, на месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы местного ОВД, спасатели и врачи скорой медицинской помощи.
ДТП в Кизлярском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
21 июня, 21:58
 
ПроисшествияЕкатеринбургРежГИБДД МВД РФАлапаевскLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала