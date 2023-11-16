https://ria.ru/20231116/avariya-1909954715.html

В Свердловской области автобус столкнулся с автомобилем, погиб человек

В Свердловской области автобус столкнулся с автомобилем, погиб человек - РИА Новости, 16.11.2023

В Свердловской области автобус столкнулся с автомобилем, погиб человек

Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на 66-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, сообщила пресс-служба региональной РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T20:42

2023-11-16T20:42

2023-11-16T20:46

происшествия

екатеринбург

реж

гибдд мвд рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на 66-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По предварительной информации ведомства, в четверг на 66-м километре автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск водитель рейсового автобуса, направляясь по 105-му маршруту из поселка Костоусово в поселок Озерный, столкнулся с автомобилем Lada Largus. "В результате ДТП пассажир автомобиля погиб, водитель легкового автомобиля и четверо пассажиров автобуса госпитализированы в Режевскую центральную районную больницу с травмами разной степени тяжести", - говорится в сообщении. Как уточняет областная ГИБДД, водитель микроавтобуса Газель Next не предоставил преимущество легковушке. Движение транспорта на участке, где случилась авария, ограничено, на месте ДТП работают сотрудники следственно-оперативной группы местного ОВД, спасатели и врачи скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20230621/avtobusy-1879681785.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, реж, гибдд мвд рф, алапаевск, lada vesta