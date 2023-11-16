https://ria.ru/20231116/avariya-1909864885.html
В Карелии внедорожник врезался в скорую, есть пострадавшие
В Карелии внедорожник врезался в скорую, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.11.2023
В Карелии внедорожник врезался в скорую, есть пострадавшие
Внедорожник в Петрозаводске врезался в машину скорой помощи, которая перевернулась на бок, пострадали три человека, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T16:03
2023-11-16T16:03
2023-11-16T16:09
происшествия
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петрозаводск
авто
куйбышев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Внедорожник в Петрозаводске врезался в машину скорой помощи, которая перевернулась на бок, пострадали три человека, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по Карелии."По имеющимся данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, который двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. По данным УМВД по Карелии, в 8.20 автомобиль скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом двигался по улице Куйбышева, а на перекрестке в него въехал Nissan X-Trail. От удара скорая опрокинулась на левый бок, во внедорожнике сработали подушки безопасности. По данным полиции, 65-летнему водителю иномарки на месте ДТП оказана медицинская помощь, находившиеся в машине женщина и ребенок, по предварительной информации, обошлись без травм. Водитель скорой не пострадал, а его пассажирам помощь медиков понадобилась: одному оказана на месте аварии, вторая госпитализирована.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
россия
петрозаводск
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происшествия, россия, петрозаводск, авто, куйбышев
Происшествия, Россия, Петрозаводск, Авто, Куйбышев
В Карелии внедорожник врезался в скорую, есть пострадавшие
При столкновении внедорожника и скорой в Петрозаводске пострадали три человека