https://ria.ru/20231116/avariya-1909864885.html

В Карелии внедорожник врезался в скорую, есть пострадавшие

В Карелии внедорожник врезался в скорую, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.11.2023

В Карелии внедорожник врезался в скорую, есть пострадавшие

Внедорожник в Петрозаводске врезался в машину скорой помощи, которая перевернулась на бок, пострадали три человека, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T16:03

2023-11-16T16:03

2023-11-16T16:09

происшествия

россия

петрозаводск

авто

куйбышев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Внедорожник в Петрозаводске врезался в машину скорой помощи, которая перевернулась на бок, пострадали три человека, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по Карелии."По имеющимся данным, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, который двигался с включенными световыми и звуковыми сигналами. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении. По данным УМВД по Карелии, в 8.20 автомобиль скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом двигался по улице Куйбышева, а на перекрестке в него въехал Nissan X-Trail. От удара скорая опрокинулась на левый бок, во внедорожнике сработали подушки безопасности. По данным полиции, 65-летнему водителю иномарки на месте ДТП оказана медицинская помощь, находившиеся в машине женщина и ребенок, по предварительной информации, обошлись без травм. Водитель скорой не пострадал, а его пассажирам помощь медиков понадобилась: одному оказана на месте аварии, вторая госпитализирована.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

россия

петрозаводск

куйбышев

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происшествия, россия, петрозаводск, авто, куйбышев