https://ria.ru/20231116/atr-1909771570.html
В Минобороны рассказали о попытках Запада раскачать стабильность в АТР
В Минобороны рассказали о попытках Запада раскачать стабильность в АТР - РИА Новости, 16.11.2023
В Минобороны рассказали о попытках Запада раскачать стабильность в АТР
Попытки ряда стран сформировать в АТР военные блоки разрушают сложившуюся эффективную систему безопасности в регионе, заявил заместитель министра обороны РФ... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T10:51
2023-11-16T10:51
2023-11-16T10:51
александр фомин
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ДЖАКАРТА, 16 ноя - РИА Новости. Попытки ряда стран сформировать в АТР военные блоки разрушают сложившуюся эффективную систему безопасности в регионе, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. "К сожалению, несмотря на усилия государств АСЕАН, констатируем резкий рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его главной причиной считаем линию западных государств на раскачивание региональной стабильности. Существующая в Азиатско-Тихоокеанском регионе архитектура безопасности доказала свою эффективность. Попытки сформировать здесь военные блоки по аналогии с НАТО разрушают эту систему", - сказал Фомин на 10-ом заседании "СМОА плюс", которое проходит в Джакарте в четверг. По его словам, создаваемые новые блоки, такие, как "Квад", АУКУС, "азиатско-тихоокеанская четверка" и другие блоковые механизмы привнесут в АТР "новые вызовы и угрозы, с которыми сегодня столкнулась Европа". "Вовлечение в деятельность этих структур лишь "отдельно избранных" стран АСЕАН наносит ощутимый урон единству "десятки", снижает её возможности по обеспечению мира и стабильности. Выступая на словах за укрепление центральной роли Ассоциации, на практике страны Запада лицемерно стремятся разрушить асеаноцентричные объединения", - отметил Фомин. При этом он подчеркнул, что "взаимодействие в рамках АУКУС позволяет странам-участницам не только модернизировать свои вооруженные силы в части обычных вооружений, но и развивать их ядерную составляющую, что наносит ущерб режиму нераспространения оружия массового поражения в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
https://ria.ru/20231010/osuzhdenie-1901654108.html
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александр фомин, джакарта, атр, в мире, нато, индонезия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Александр Фомин, Джакарта, АТР, В мире, НАТО, Индонезия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о попытках Запада раскачать стабильность в АТР
МО: Запад пытается разрушить сложившуюся эффективную систему безопасности в АТР
ДЖАКАРТА, 16 ноя - РИА Новости. Попытки ряда стран сформировать в АТР военные блоки разрушают сложившуюся эффективную систему безопасности в регионе, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"К сожалению, несмотря на усилия государств АСЕАН, констатируем резкий рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его главной причиной считаем линию западных государств на раскачивание региональной стабильности. Существующая в Азиатско-Тихоокеанском регионе архитектура безопасности доказала свою эффективность. Попытки сформировать здесь военные блоки по аналогии с НАТО
разрушают эту систему", - сказал Фомин на 10-ом заседании "СМОА плюс", которое проходит в Джакарте
в четверг.
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По его словам, создаваемые новые блоки, такие, как "Квад", АУКУС, "азиатско-тихоокеанская четверка" и другие блоковые механизмы привнесут в АТР "новые вызовы и угрозы, с которыми сегодня столкнулась Европа".
"Вовлечение в деятельность этих структур лишь "отдельно избранных" стран АСЕАН наносит ощутимый урон единству "десятки", снижает её возможности по обеспечению мира и стабильности. Выступая на словах за укрепление центральной роли Ассоциации, на практике страны Запада лицемерно стремятся разрушить асеаноцентричные объединения", - отметил Фомин.
При этом он подчеркнул, что "взаимодействие в рамках АУКУС позволяет странам-участницам не только модернизировать свои вооруженные силы в части обычных вооружений, но и развивать их ядерную составляющую, что наносит ущерб режиму нераспространения оружия массового поражения в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
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