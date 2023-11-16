https://ria.ru/20231116/atr-1909771570.html

В Минобороны рассказали о попытках Запада раскачать стабильность в АТР

В Минобороны рассказали о попытках Запада раскачать стабильность в АТР - РИА Новости, 16.11.2023

В Минобороны рассказали о попытках Запада раскачать стабильность в АТР

Попытки ряда стран сформировать в АТР военные блоки разрушают сложившуюся эффективную систему безопасности в регионе, заявил заместитель министра обороны РФ... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T10:51

2023-11-16T10:51

2023-11-16T10:51

александр фомин

джакарта

атр

в мире

нато

индонезия

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_2ab4c1b3dd13b180858b6cd9e87e9b6e.jpg

ДЖАКАРТА, 16 ноя - РИА Новости. Попытки ряда стран сформировать в АТР военные блоки разрушают сложившуюся эффективную систему безопасности в регионе, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. "К сожалению, несмотря на усилия государств АСЕАН, констатируем резкий рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его главной причиной считаем линию западных государств на раскачивание региональной стабильности. Существующая в Азиатско-Тихоокеанском регионе архитектура безопасности доказала свою эффективность. Попытки сформировать здесь военные блоки по аналогии с НАТО разрушают эту систему", - сказал Фомин на 10-ом заседании "СМОА плюс", которое проходит в Джакарте в четверг. По его словам, создаваемые новые блоки, такие, как "Квад", АУКУС, "азиатско-тихоокеанская четверка" и другие блоковые механизмы привнесут в АТР "новые вызовы и угрозы, с которыми сегодня столкнулась Европа". "Вовлечение в деятельность этих структур лишь "отдельно избранных" стран АСЕАН наносит ощутимый урон единству "десятки", снижает её возможности по обеспечению мира и стабильности. Выступая на словах за укрепление центральной роли Ассоциации, на практике страны Запада лицемерно стремятся разрушить асеаноцентричные объединения", - отметил Фомин. При этом он подчеркнул, что "взаимодействие в рамках АУКУС позволяет странам-участницам не только модернизировать свои вооруженные силы в части обычных вооружений, но и развивать их ядерную составляющую, что наносит ущерб режиму нераспространения оружия массового поражения в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

https://ria.ru/20231010/osuzhdenie-1901654108.html

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898236752.html

джакарта

атр

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр фомин, джакарта, атр, в мире, нато, индонезия, министерство обороны рф (минобороны рф)