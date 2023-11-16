https://ria.ru/20231116/ates-1909729623.html

Оверчук рассказал, как будут оценивать итоговое заявление по АТЭС

Оверчук рассказал, как будут оценивать итоговое заявление по АТЭС - РИА Новости, 16.11.2023

Оверчук рассказал, как будут оценивать итоговое заявление по АТЭС

Россия оценит, насколько итоговое заявление по АТЭС будет выдержано в экономических тонах до его принятия, заявил заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:45

2023-11-16T04:45

2023-11-16T04:45

россия

сан-франциско

калифорния

алексей оверчук

в мире

сша

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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Россия оценит, насколько итоговое заявление по АТЭС будет выдержано в экономических тонах до его принятия, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. "Посмотрим, насколько это заявление вообще будет выдержано в экономических тонах", - сообщил он, отвечая на вопрос о возможности принятия заявления по итогам АТЭС. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231116/ates-1909728575.html

россия

сан-франциско

калифорния

сша

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россия, сан-франциско, калифорния, алексей оверчук, в мире, сша