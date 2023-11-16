https://ria.ru/20231116/ates-1909729623.html
Оверчук рассказал, как будут оценивать итоговое заявление по АТЭС
Оверчук рассказал, как будут оценивать итоговое заявление по АТЭС - РИА Новости, 16.11.2023
Оверчук рассказал, как будут оценивать итоговое заявление по АТЭС
Россия оценит, насколько итоговое заявление по АТЭС будет выдержано в экономических тонах до его принятия, заявил заместитель председателя правительства РФ... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:45
2023-11-16T04:45
2023-11-16T04:45
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алексей оверчук
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Россия оценит, насколько итоговое заявление по АТЭС будет выдержано в экономических тонах до его принятия, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. "Посмотрим, насколько это заявление вообще будет выдержано в экономических тонах", - сообщил он, отвечая на вопрос о возможности принятия заявления по итогам АТЭС. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20231116/ates-1909728575.html
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россия, сан-франциско, калифорния, алексей оверчук, в мире, сша
Россия, Сан-Франциско, Калифорния, Алексей Оверчук, В мире, США
Оверчук рассказал, как будут оценивать итоговое заявление по АТЭС
Оверчук: итоговое заявление по АТЭС оценят с учетом экономической тональности