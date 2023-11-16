https://ria.ru/20231116/ates-1909729111.html

К делегации России на саммите АТЭС относятся достойно, заявил Оверчук

К делегации России на саммите АТЭС относятся достойно, заявил Оверчук - РИА Новости, 16.11.2023

К делегации России на саммите АТЭС относятся достойно, заявил Оверчук

К делегации России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско относятся достойно, заявил ее глава — заместитель... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:38

2023-11-16T04:38

2023-11-16T16:34

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сан-франциско

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алексей оверчук

саммит атэс

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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя — РИА Новости. К делегации России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско относятся достойно, заявил ее глава — заместитель председателя правительства Алексей Оверчук."Я хочу сказать, что к нашей делегации относятся достойно", — сообщил он.Вице-премьер также выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом, несмотря на попытки его политизации.Между тем встречи с США на полях мероприятия пока не планируется, добавил Оверчук. О возможных кулуарных переговорах с американской стороной ему также пока не известно — вице-премьер подчеркнул, что делегация России прибыла в Сан-Франциско именно для участия в саммите.При этом замглавы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости заявил, что контакты российской делегации с представителями США все равно состоятся в том или ином виде — "на ногах" либо в другом формате."Это нормальная часть работы, и здесь нет ничего, что отличалось бы от практики других подобных мероприятий", — пояснил Рябков.АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html

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россия, сан-франциско, калифорния, алексей оверчук, саммит атэс , в мире