Рейтинг@Mail.ru
К делегации России на саммите АТЭС относятся достойно, заявил Оверчук - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:38 16.11.2023 (обновлено: 16:34 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/ates-1909729111.html
К делегации России на саммите АТЭС относятся достойно, заявил Оверчук
К делегации России на саммите АТЭС относятся достойно, заявил Оверчук - РИА Новости, 16.11.2023
К делегации России на саммите АТЭС относятся достойно, заявил Оверчук
К делегации России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско относятся достойно, заявил ее глава — заместитель... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:38
2023-11-16T16:34
россия
сан-франциско
калифорния
алексей оверчук
саммит атэс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909520233_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_768f64744ee531e12ff160c3230cc56e.jpg
САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя — РИА Новости. К делегации России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско относятся достойно, заявил ее глава — заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.&quot;Я хочу сказать, что к нашей делегации относятся достойно&quot;, — сообщил он.Вице-премьер также выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом, несмотря на попытки его политизации.Между тем встречи с США на полях мероприятия пока не планируется, добавил Оверчук. О возможных кулуарных переговорах с американской стороной ему также пока не известно — вице-премьер подчеркнул, что делегация России прибыла в Сан-Франциско именно для участия в саммите.При этом замглавы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости заявил, что контакты российской делегации с представителями США все равно состоятся в том или ином виде — "на ногах" либо в другом формате."Это нормальная часть работы, и здесь нет ничего, что отличалось бы от практики других подобных мероприятий", — пояснил Рябков.АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html
https://ria.ru/20231114/ates-1909281591.html
россия
сан-франциско
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909520233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a38d25effff01858c23daec1646dc5ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сан-франциско, калифорния, алексей оверчук, саммит атэс , в мире
Россия, Сан-Франциско, Калифорния, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , В мире
К делегации России на саммите АТЭС относятся достойно, заявил Оверчук

Оверчук: к делегации России на саммите АТЭС относятся достойно

© AP Photo / Eric Risberg Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС
 Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя — РИА Новости. К делегации России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско относятся достойно, заявил ее глава — заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.
«

"Я хочу сказать, что к нашей делегации относятся достойно", — сообщил он.

Вице-премьер также выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом, несмотря на попытки его политизации.
Между тем встречи с США на полях мероприятия пока не планируется, добавил Оверчук. О возможных кулуарных переговорах с американской стороной ему также пока не известно — вице-премьер подчеркнул, что делегация России прибыла в Сан-Франциско именно для участия в саммите.
Президент США Джо Байден выступает на заседании своего кабинета в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Байден нашел замену Путину
15 ноября, 21:04
При этом замглавы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости заявил, что контакты российской делегации с представителями США все равно состоятся в том или ином виде — "на ногах" либо в другом формате.
"Это нормальная часть работы, и здесь нет ничего, что отличалось бы от практики других подобных мероприятий", — пояснил Рябков.
АТЭС — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
Баннер с анонсом предстоящего саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
США превратили Сан-Франциско в свинарник и предлагают свой ценный опыт Азии
14 ноября, 08:20
 
РоссияСан-ФранцискоКалифорнияАлексей ОверчукСаммит АТЭСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала