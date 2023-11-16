https://ria.ru/20231116/ates-1909728979.html
Оверчук рассказал о направленности АТЭС на развитие бизнеса
Оверчук рассказал о направленности АТЭС на развитие бизнеса - РИА Новости, 16.11.2023
Оверчук рассказал о направленности АТЭС на развитие бизнеса
Формат АТЭС предполагает очень практическую направленность, нацеленную на создание благоприятных условий для развития бизнеса, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:38
2023-11-16T04:38
2023-11-16T04:38
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алексей оверчук
саммит атэс
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Формат АТЭС предполагает очень практическую направленность, нацеленную на создание благоприятных условий для развития бизнеса, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. "Традиционно формат АТЭС предполагает очень практическую направленность, нацеленную на создание благоприятных условий для развития бизнеса, для укрепления связей между экономоператорами из региона АТЭС", - сообщил он. Оверчук добавил, что в четверг и пятницу пройдут основные дни работы саммита. "Будут завтра две сессии в том числе посвященные вопросам климата, вопросам справедливого энергетического перехода", - отметил он. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния
https://ria.ru/20231116/ates-1909728575.html
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сан-франциско, россия, калифорния, алексей оверчук, саммит атэс , в мире, сша
Сан-Франциско, Россия, Калифорния, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , В мире, США
Оверчук рассказал о направленности АТЭС на развитие бизнеса
Оверчук: формат АТЭС предполагает практический фокус на развитии бизнеса