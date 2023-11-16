Рейтинг@Mail.ru
Оверчук рассказал о направленности АТЭС на развитие бизнеса - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:38 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/ates-1909728979.html
Оверчук рассказал о направленности АТЭС на развитие бизнеса
Оверчук рассказал о направленности АТЭС на развитие бизнеса - РИА Новости, 16.11.2023
Оверчук рассказал о направленности АТЭС на развитие бизнеса
Формат АТЭС предполагает очень практическую направленность, нацеленную на создание благоприятных условий для развития бизнеса, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:38
2023-11-16T04:38
сан-франциско
россия
калифорния
алексей оверчук
саммит атэс
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909520233_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_768f64744ee531e12ff160c3230cc56e.jpg
САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Формат АТЭС предполагает очень практическую направленность, нацеленную на создание благоприятных условий для развития бизнеса, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. "Традиционно формат АТЭС предполагает очень практическую направленность, нацеленную на создание благоприятных условий для развития бизнеса, для укрепления связей между экономоператорами из региона АТЭС", - сообщил он. Оверчук добавил, что в четверг и пятницу пройдут основные дни работы саммита. "Будут завтра две сессии в том числе посвященные вопросам климата, вопросам справедливого энергетического перехода", - отметил он. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния
https://ria.ru/20231116/ates-1909728575.html
сан-франциско
россия
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909520233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a38d25effff01858c23daec1646dc5ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сан-франциско, россия, калифорния, алексей оверчук, саммит атэс , в мире, сша
Сан-Франциско, Россия, Калифорния, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , В мире, США
Оверчук рассказал о направленности АТЭС на развитие бизнеса

Оверчук: формат АТЭС предполагает практический фокус на развитии бизнеса

© AP Photo / Eric Risberg Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС
 Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Формат АТЭС предполагает очень практическую направленность, нацеленную на создание благоприятных условий для развития бизнеса, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско.
«
"Традиционно формат АТЭС предполагает очень практическую направленность, нацеленную на создание благоприятных условий для развития бизнеса, для укрепления связей между экономоператорами из региона АТЭС", - сообщил он.
Оверчук добавил, что в четверг и пятницу пройдут основные дни работы саммита.
"Будут завтра две сессии в том числе посвященные вопросам климата, вопросам справедливого энергетического перехода", - отметил он.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом
Вчера, 04:33
 
Сан-ФранцискоРоссияКалифорнияАлексей ОверчукСаммит АТЭСВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала