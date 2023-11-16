https://ria.ru/20231116/ates-1909728575.html
Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом
Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом - РИА Новости, 16.11.2023
Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом
Россия надеется, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом, несмотря на попытки его политизации, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:33
2023-11-16T04:33
2023-11-16T04:33
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом, несмотря на попытки его политизации, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. "Что касается политизации формата АТЭС, то такие сигналы до нас, конечно же, доходят. Но мы надеемся, что политизации не произойдет", - сообщил он. Оверчук также выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния
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россия, сан-франциско, калифорния, саммит атэс , алексей оверчук, в мире
Россия, Сан-Франциско, Калифорния, Саммит АТЭС , Алексей Оверчук, В мире
Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом
Оверчук: Россия надеется, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом