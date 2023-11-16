https://ria.ru/20231116/ates-1909728575.html

Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом

Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом - РИА Новости, 16.11.2023

Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом

Россия надеется, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом, несмотря на попытки его политизации, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T04:33

2023-11-16T04:33

2023-11-16T04:33

россия

сан-франциско

калифорния

саммит атэс

алексей оверчук

в мире

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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом, несмотря на попытки его политизации, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. "Что касается политизации формата АТЭС, то такие сигналы до нас, конечно же, доходят. Но мы надеемся, что политизации не произойдет", - сообщил он. Оверчук также выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния

https://ria.ru/20231116/ates-1909719255.html

россия

сан-франциско

калифорния

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россия, сан-франциско, калифорния, саммит атэс , алексей оверчук, в мире