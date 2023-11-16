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Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом - РИА Новости, 16.11.2023
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04:33 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/ates-1909728575.html
Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом
Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом - РИА Новости, 16.11.2023
Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом
Россия надеется, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом, несмотря на попытки его политизации, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T04:33
2023-11-16T04:33
россия
сан-франциско
калифорния
саммит атэс
алексей оверчук
в мире
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом, несмотря на попытки его политизации, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. "Что касается политизации формата АТЭС, то такие сигналы до нас, конечно же, доходят. Но мы надеемся, что политизации не произойдет", - сообщил он. Оверчук также выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния
https://ria.ru/20231116/ates-1909719255.html
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сан-франциско
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россия, сан-франциско, калифорния, саммит атэс , алексей оверчук, в мире
Россия, Сан-Франциско, Калифорния, Саммит АТЭС , Алексей Оверчук, В мире
Оверчук выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом

Оверчук: Россия надеется, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Россия надеется, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом, несмотря на попытки его политизации, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско.
«
"Что касается политизации формата АТЭС, то такие сигналы до нас, конечно же, доходят. Но мы надеемся, что политизации не произойдет", - сообщил он.
Оверчук также выразил надежду, что АТЭС останется сугубо экономическим форумом.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния
Баннер с анонсом саммита лидеров АТЭС в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Посольство России рассказало о роли АТЭС в АТР
Вчера, 01:49
 
РоссияСан-ФранцискоКалифорнияСаммит АТЭСАлексей ОверчукВ мире
 
 
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