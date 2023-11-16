https://ria.ru/20231116/ates-1909719255.html

Посольство России рассказало о роли АТЭС в АТР

Посольство России рассказало о роли АТЭС в АТР - РИА Новости, 16.11.2023

Посольство России рассказало о роли АТЭС в АТР

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) является для России ведущим форумом по обсуждению ключевых вопросов экономического взаимодействия... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T01:49

2023-11-16T01:49

2023-11-16T01:49

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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) является для России ведущим форумом по обсуждению ключевых вопросов экономического взаимодействия стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщили в посольстве РФ в США. "Наша страна рассматривает данную площадку как ведущий форум для обсуждения ключевых вопросов экономического взаимодействия стран АТР", - говорится в распространенном заявлении. В дипмиссии добавили, что АТЭС также является для Москвы основной площадкой формирования благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей в регионе, в том числе "в русле инициативы президента Российской Федерации по развитию Большого Евразийского партнерства". Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231116/delegatsiya-1909718975.html

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россия, атр, сша, саммит атэс , в мире