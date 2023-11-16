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Полиция Сан-Франциско арестовала демонстрантов, перекрывших мост Бей-Бридж - РИА Новости, 16.11.2023
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22:45 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/arest-1909969488.html
Полиция Сан-Франциско арестовала демонстрантов, перекрывших мост Бей-Бридж
Полиция Сан-Франциско арестовала демонстрантов, перекрывших мост Бей-Бридж - РИА Новости, 16.11.2023
Полиция Сан-Франциско арестовала демонстрантов, перекрывших мост Бей-Бридж
Полиция в Сан-Франциско арестовала полсотни демонстрантов и эвакуировала их машины после того, как правонарушители перекрыли мост Бэй-Бридж, являющийся одной из РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T22:45
2023-11-16T22:45
сан-франциско
калифорния
дорожно-патрульная служба
в мире
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Полиция в Сан-Франциско арестовала полсотни демонстрантов и эвакуировала их машины после того, как правонарушители перекрыли мост Бэй-Бридж, являющийся одной из главных транспортных артерий города, заявили РИА Новости в местном департаменте полиции. "Дорожно-патрульная служба Калифорнии сделала объявление, что они произвели 50 арестов и эвакуировали 15 автомобилей", - сообщили в ведомстве. Ранее в четверг группа демонстрантов с использованием автомобилей, перекрыла мост Бэй-Бридж, один из главных мостов города наряду с мостом Голден-Бридж, в результате чего дорожное движение было парализовано. По сообщениям пользователей в соцсетях, протестующие приковывали себя цепями к машинам. В Сан-Франциско всю неделю продолжаются многочисленные протесты на фоне проходящего в городе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Многочисленные демонстрации с участием сотен человек часто приводят к перекрытиям улиц, однако полицейские, как правило, не разгоняют протесты, а направляют их в обход центральной площадки саммита АТЭС "Москон-центра".
https://ria.ru/20231116/kitay_ssha-1909848179.html
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сан-франциско, калифорния, дорожно-патрульная служба, в мире
Сан-Франциско, Калифорния, Дорожно-патрульная служба, В мире
Полиция Сан-Франциско арестовала демонстрантов, перекрывших мост Бей-Бридж

Полиция Сан-Франциско арестовала 50 демонстрантов, перекрывших мост Бей-Бридж

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСан-Франциско
Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя - РИА Новости. Полиция в Сан-Франциско арестовала полсотни демонстрантов и эвакуировала их машины после того, как правонарушители перекрыли мост Бэй-Бридж, являющийся одной из главных транспортных артерий города, заявили РИА Новости в местном департаменте полиции.
"Дорожно-патрульная служба Калифорнии сделала объявление, что они произвели 50 арестов и эвакуировали 15 автомобилей", - сообщили в ведомстве.
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Ранее в четверг группа демонстрантов с использованием автомобилей, перекрыла мост Бэй-Бридж, один из главных мостов города наряду с мостом Голден-Бридж, в результате чего дорожное движение было парализовано.
По сообщениям пользователей в соцсетях, протестующие приковывали себя цепями к машинам.
В Сан-Франциско всю неделю продолжаются многочисленные протесты на фоне проходящего в городе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Многочисленные демонстрации с участием сотен человек часто приводят к перекрытиям улиц, однако полицейские, как правило, не разгоняют протесты, а направляют их в обход центральной площадки саммита АТЭС "Москон-центра".
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