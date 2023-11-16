https://ria.ru/20231116/allergiya-1909637218.html

Поражает сердце. Ученые выявили неожиданную опасность молочных продуктов

Поражает сердце. Ученые выявили неожиданную опасность молочных продуктов - РИА Новости, 16.11.2023

Поражает сердце. Ученые выявили неожиданную опасность молочных продуктов

Даже скрытые аллергические реакции на самую обычную пищу, например молочные продукты, могут спровоцировать серьезные сердечно-сосудистые заболевания. К такому... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T08:00

2023-11-16T08:00

2023-11-16T11:02

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Даже скрытые аллергические реакции на самую обычную пищу, например молочные продукты, могут спровоцировать серьезные сердечно-сосудистые заболевания. К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав данные нескольких тысяч пациентов, причем не только аллергиков.Опасные продуктыПищевая аллергия возникает, когда иммунная система ошибочно воспринимает отдельные белки, содержащиеся в продуктах, как опасные. Либо из-за того что иммуноглобулин Е (IgE), важный элемент этой системы, связываясь с молекулами пищи, образует воспалительные вещества, в частности гистамин.Особенно аллергенными считаются коровье молоко, арахис, яйца, моллюски, ракообразные, рыба, лесные орехи, соя, пшеница, кунжут, рис, фрукты. Аллергия на те или иные продукты есть у каждого десятого человека в мире, причем в последние два-три года ВОЗ отмечает ухудшение статистики, особенно в развитых странах. Больше всего страдают дети, но и у взрослых хватает проблем.Главный симптом — высыпание на коже, не всегда заметные. Однако, если не придавать им значения, возможны осложнения. Аллергия способна спровоцировать тяжелые заболевания.То, что на коже, — лишь вершина айсберга. При аллергии прежде всего страдают внутренние органы. Аутоиммунные воспалительные процессы поражают легкие, желудочно-кишечный тракт, почки. А недавно американские ученые показали, что чувствительность к распространенным пищевым аллергенам, таким как молочные продукты и арахис, может быть важной и ранее недооцененной причиной сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).Аллергия и сердцеАмериканцы проанализировали базу данных двух проектов Министерства здравоохранения — Национального обследования здоровья и питания (NHANES) и Межэтнического изучения атеросклероза (MESA). Там сведения о сотнях тысяч людей, их образе жизни, особенностях питания, диагнозах.По уровню IgE в анализах выделили несколько групп: без признаков аллергии и тех, у кого был повышен общий иммуноглобулин Е и специфический к коровьему молоку, арахису и некоторым другим продуктам. Для каждой построили модели пропорционального риска развития с годами сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них с поправкой на пол, возраст, этническую принадлежность, образование, а также с учетом факторов курения и ранее диагностированных ССЗ, гипертонии, диабета и астмы. Суммарно выборка охватывала 5374 человека, 285 из которых умерли в период наблюдений (15 лет для NHANES и 19 — для MESA) из-за болезней сердца и сосудов.Выяснилось, что те, у кого вырабатываются антитела на коровье молоко и в меньшей степени арахис и креветки, особенно подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Этот фактор сопоставим или даже превосходит такие традиционные риски ССЗ, как курение, диабет и ревматоидный артрит."Возможный механизм — активация "аллергического" воспалительного каскада, — объясняет врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова. — Антитела IgE к пище побуждают специальные тучные клетки выбрасывать химические вещества — цитокины. Их избыток повреждает внутренние стенки сосудов, и там быстрее формируются атеросклеротические бляшки — главная причина инфарктов и инсультов".Скрытая угрозаПо статистике, примерно у 15 процентов взрослых в крови есть антитела IgE к коровьему молоку и арахису. Но аллергии, как правило, нет, и люди, ни о чем не подозревая, продолжают регулярно употреблять продукты, которые вызывают у них скрытую воспалительную реакцию."И это со временем может привести к проблемам с сердцем", — приводятся в пресс-релизе слова эксперта по аллергии и иммунологии Медицинской школы Университета Вирджинии доктора медицинских наук Джеффри Уилсона."Американское исследование примечательно тем, что впервые выявило связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышением уровня антител IgE к обычным продуктам у людей без очевидных симптомов пищевой аллергии, — отмечает Миронова. — Возможно, аллергические реакции признают фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, но нужно понять, что причина, а что — следствие".Это действительно пока неясно. ССЗ вполне способны повысить чувствительность к аллергенам. Определенную роль могут сыграть и генетика, окружающая среда.Найти молекулуАллергию на молоко не стоит путать с непереносимостью лактозы, молочного сахара. Симптомы похожи — рвота, диарея, боли и вздутие живота, — но процессы принципиально разные.У людей с непереносимостью отсутствует или производится в недостаточном количестве фермент лактаза. Он расщепляет лактозу на глюкозу и галактозу, которые абсорбируются тонкой кишкой. Если его нет, лактоза остается в кишечнике и связывается с водой — отсюда диарея. Кроме того, кишечные бактерии вызывают брожение молочного сахара, результат — вздутие живота.В острой фазе аллергию сопровождают покраснение, зуд, проблемы с пищеварением. В хронической — повреждаются ткани и желудочно-кишечный тракт. Про нарушения в сердце и сосудах до сих пор не было известно.Пока считается доказанной связь с ССЗ только одного вида аллергии — так называемого синдрома альфа-гал (по названию углевода галактоза-альфа-1,3-галактоза, содержащегося в клеточных мембранах), специфической аллергической реакции IgE на красное мясо. Особенность в том, что проявляется она только после укуса некоторых видов клещей, чья слюна взаимодействует с альфа-галактозой. Это приводит к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах."В принципе, любые острые аллергические реакции в осложненной форме могут вызвать ухудшения в сердце и сосудах, повышение артериального давления, головокружение и потерю сознания, — говорит аллерголог-иммунолог Европейского медицинского центра (EMC), врач первой категории Алла Рафаелян. — Важно понимать, что повышенный общий или специфический IgE — не обязательная предпосылка пищевой аллергии. Необходима активация иммунного ответа".В случае с альфа-гал это укус клеща. А ситуацию с кардиоваскулярными нарушениями при реакции на молоко еще предстоит прояснить."Сейчас изучают молекулярные уровни, генотипы и фенотипы различных людей. Возможно, для кого-то найдут связь между антителами к аллергенам в крови и осложнениями сердечно-сосудистой системы, — отмечает врач аллерголог-иммунолог ФГБУ "Объединенная больница с поликлиникой" Управления делами президента кандидат медицинских наук Виктория Меркулова. — Наука функционирует так: накопление данных, потом обобщения, выявление причинно-следственных связей и выводы, которые служат основой для клинических рекомендаций".Пока же эксперты советуют при малейшем подозрении на аллергию обратиться к специалистам и пройти комплексное обследование, включая молекулярное, определяющее основные аллергены.

https://ria.ru/20231112/belok-1908680146.html

https://ria.ru/20231031/peptidy-1906208102.html

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Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, медицина, здоровье, аллергия, молоко, сша