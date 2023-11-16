https://ria.ru/20231116/aes-1909776853.html
"Дочка" "Росатома" заявила, что проект АЭС "Аккую" реализуется по графику
"Дочка" "Росатома" заявила, что проект АЭС "Аккую" реализуется по графику - РИА Новости, 16.11.2023
"Дочка" "Росатома" заявила, что проект АЭС "Аккую" реализуется по графику
Проект атомной электростанции "Аккую", возводимой "Росатомом" в Турции, реализуется по графику, переход к пусконаладочным работам на первом блоке запланирован к РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T11:06
2023-11-16T11:06
2023-11-16T11:06
турция
россия
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аккую нуклеар
экономика
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СТАМБУЛ, 16 ноя – РИА Новости. Проект атомной электростанции "Аккую", возводимой "Росатомом" в Турции, реализуется по графику, переход к пусконаладочным работам на первом блоке запланирован к концу года, заявил РИА Новости заместитель председателя совета директоров проектной компании "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. "Слаженная работа большой международной команды на каждом участке позволяет нам следовать намеченному графику строительства", - сказал Дедусенко на полях Всемирного энергетического конгресса (EIF) в Стамбуле. Он отметил, что в реализацию проекта вовлечены более 25 тысяч человек. "На блоке №1 мы близимся к завершению общестроительных работ. Недавно завершили испытания и запустили в работу полярный кран в реакторном отделении. Планируем к концу года перейти к пусконаладочным работам", - отметил собеседник агентства. Он пояснил, что это многоступенчатый итоговый этап сооружения блока, состоящий из комплекса контрольных операций, необходимых для надежной работы электростанции на долгие годы вперед. "Росатом" сообщил 9 ноября, что корпус ядерного реактора для третьего энергоблока АЭС "Аккую" доставили из РФ в Турцию. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аккую нуклеар, экономика
Турция, Россия, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Аккую Нуклеар, Экономика
"Дочка" "Росатома" заявила, что проект АЭС "Аккую" реализуется по графику
"Аккую Нуклеар": проект АЭС, возводимой "Росатомом", реализуется по графику
СТАМБУЛ, 16 ноя – РИА Новости. Проект атомной электростанции "Аккую", возводимой "Росатомом" в Турции, реализуется по графику, переход к пусконаладочным работам на первом блоке запланирован к концу года, заявил РИА Новости заместитель председателя совета директоров проектной компании "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко.
"Слаженная работа большой международной команды на каждом участке позволяет нам следовать намеченному графику строительства", - сказал Дедусенко на полях Всемирного энергетического конгресса (EIF) в Стамбуле
. Он отметил, что в реализацию проекта вовлечены более 25 тысяч человек.
Атомная отрасль России развивается вопреки санкциям
"На блоке №1 мы близимся к завершению общестроительных работ. Недавно завершили испытания и запустили в работу полярный кран в реакторном отделении. Планируем к концу года перейти к пусконаладочным работам", - отметил собеседник агентства. Он пояснил, что это многоступенчатый итоговый этап сооружения блока, состоящий из комплекса контрольных операций, необходимых для надежной работы электростанции на долгие годы вперед.
"Росатом" сообщил 9 ноября, что корпус ядерного реактора для третьего энергоблока АЭС "Аккую" доставили из РФ
в Турцию.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.
АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Будущее Турции зависит от России