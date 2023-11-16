https://ria.ru/20231116/aes-1909776853.html

"Дочка" "Росатома" заявила, что проект АЭС "Аккую" реализуется по графику

"Дочка" "Росатома" заявила, что проект АЭС "Аккую" реализуется по графику - РИА Новости, 16.11.2023

"Дочка" "Росатома" заявила, что проект АЭС "Аккую" реализуется по графику

Проект атомной электростанции "Аккую", возводимой "Росатомом" в Турции, реализуется по графику, переход к пусконаладочным работам на первом блоке запланирован к РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T11:06

2023-11-16T11:06

2023-11-16T11:06

турция

россия

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аккую нуклеар

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867985700_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eeabb2d968c661d095c2bfc0e360d2cd.jpg

СТАМБУЛ, 16 ноя – РИА Новости. Проект атомной электростанции "Аккую", возводимой "Росатомом" в Турции, реализуется по графику, переход к пусконаладочным работам на первом блоке запланирован к концу года, заявил РИА Новости заместитель председателя совета директоров проектной компании "Аккую Нуклеар" Антон Дедусенко. "Слаженная работа большой международной команды на каждом участке позволяет нам следовать намеченному графику строительства", - сказал Дедусенко на полях Всемирного энергетического конгресса (EIF) в Стамбуле. Он отметил, что в реализацию проекта вовлечены более 25 тысяч человек. "На блоке №1 мы близимся к завершению общестроительных работ. Недавно завершили испытания и запустили в работу полярный кран в реакторном отделении. Планируем к концу года перейти к пусконаладочным работам", - отметил собеседник агентства. Он пояснил, что это многоступенчатый итоговый этап сооружения блока, состоящий из комплекса контрольных операций, необходимых для надежной работы электростанции на долгие годы вперед. "Росатом" сообщил 9 ноября, что корпус ядерного реактора для третьего энергоблока АЭС "Аккую" доставили из РФ в Турцию. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год. АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html

https://ria.ru/20230830/buduschee-1893005692.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, россия, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аккую нуклеар, экономика