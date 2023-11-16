https://ria.ru/20231116/abort-1909757978.html

Сенатор предложила ввести ответственность за склонение женщины к аборту

Сенатор предложила ввести ответственность за склонение женщины к аборту - РИА Новости, 16.11.2023

Сенатор предложила ввести ответственность за склонение женщины к аборту

Сенатор Ольга Ковитиди предложила в Уголовном кодексе установить ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T09:50

2023-11-16T09:50

2023-11-16T09:50

ольга ковитиди

россия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сенатор Ольга Ковитиди предложила в Уголовном кодексе установить ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее выразил надежду, что склонение женщин к абортам будет запрещено в России на федеральном уровне. "Разделяю позицию митрополита Симферопольского и Крымского Владыки Тихона о недопустимости склонения женщин к абортам и предусмотрение за эти недопустимые действия административной ответственности. Очевидно, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание", - сказала сенатор РИА Новости. По ее мнению, санкция за подобные административно-правовые правонарушения должна быть ощутимой. "Но данный вопрос только административно-правовым регулированием окончиться не может. Основываясь на принципе логической последовательности и системности, возникает обоснованная необходимость более внимательного изучения вопроса криминализации административной статьи путем дополнения ст. 123 УК, предусматривающей ответственность за "Незаконное проведение искусственного прерывания беременности" пунктом 4, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта", - отметила Ковитиди. По ее мнению, вопросы, связанные со случаями медицинских показаний прерывания беременности, должны быть четко регламентированы с целью сохранения жизни и здоровья женщины. Сенатор также считает, что актуальность вопросов социальной защиты беременных женщин, а также вопросы противодействия информационным угрозам семье, материнству, отцовству и детству требует дополнительного нормативно-правового регулирования. "Многодетные семьи в России должны стать нормой общественной жизни. Для этого женщины должны захотеть рожать детей. В государстве должны быть рассмотрены дополнительные меры материальной поддержки семей, в которых рождается четверо, пятеро и более детей", - полагает она. По словам Ковитиди, будущие мамы-студентки высших и среднеобразовательных учреждений должны иметь ряд существенных преференций, позволяющих им учиться и работать. "Право на последующий перевод беременной студентки с заочной, дневной, вечерней формы обучения с платной формой обучения на бюджетную, бесплатную, может стать серьезным прорывом в решении вопроса повышения рождаемости среди молодежи", - сказала политик.

https://ria.ru/20231112/zapret-1908999254.html

https://ria.ru/20231107/gd-1907814169.html

https://radiosputnik.ru/20231031/demografiya-1906375423.html

https://ria.ru/20230930/abort-1899645919.html

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ольга ковитиди, россия