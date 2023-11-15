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Проект новой железной дороги в Крым еще разрабатывается, сообщил Хуснуллин - РИА Новости, 15.11.2023
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18:54 15.11.2023 (обновлено: 23:50 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/zhd-1909671693.html
Проект новой железной дороги в Крым еще разрабатывается, сообщил Хуснуллин
Проект новой железной дороги в Крым еще разрабатывается, сообщил Хуснуллин - РИА Новости, 15.11.2023
Проект новой железной дороги в Крым еще разрабатывается, сообщил Хуснуллин
Вопрос о строительстве новой железной дороги из Ростовской области в Крым, которая будет проходить в том числе по территории новых регионов, прорабатывается,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:54
2023-11-15T23:50
экономика
россия
марат хуснуллин
республика крым
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вопрос о строительстве новой железной дороги из Ростовской области в Крым, которая будет проходить в том числе по территории новых регионов, прорабатывается, сейчас идея находится на стадии проектирования, но конкретных решений пока нет, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин."Еще со времен Советского Союза у нас дорога была в Крым через новые территории. Сегодня часть этой дороги находится на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, часть дороги проходит ближе к линии соприкосновения. Поэтому мы сейчас прорабатываем эти вопросы, пока идет на уровне проектирования как альтернативный вариант, чтобы дополнительно пустить потом через новые территории. Такие вопросы прорабатываются, но конкретных решений пока нет", - сказал Хуснуллин журналистам в рамках "Транспортной недели" в Москве.Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что новая железная дорога, которая в том числе будет проходить по территории его региона, будет востребована.
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россия
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экономика, россия, марат хуснуллин, республика крым
Экономика, Россия, Марат Хуснуллин, Республика Крым
Проект новой железной дороги в Крым еще разрабатывается, сообщил Хуснуллин

Хуснуллин: вопрос железной дороги в Крым через новые регионы прорабатывается

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПассажирские платформы железнодорожного вокзала в Симферополе
Пассажирские платформы железнодорожного вокзала в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Пассажирские платформы железнодорожного вокзала в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вопрос о строительстве новой железной дороги из Ростовской области в Крым, которая будет проходить в том числе по территории новых регионов, прорабатывается, сейчас идея находится на стадии проектирования, но конкретных решений пока нет, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Еще со времен Советского Союза у нас дорога была в Крым через новые территории. Сегодня часть этой дороги находится на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, часть дороги проходит ближе к линии соприкосновения. Поэтому мы сейчас прорабатываем эти вопросы, пока идет на уровне проектирования как альтернативный вариант, чтобы дополнительно пустить потом через новые территории. Такие вопросы прорабатываются, но конкретных решений пока нет", - сказал Хуснуллин журналистам в рамках "Транспортной недели" в Москве.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что новая железная дорога, которая в том числе будет проходить по территории его региона, будет востребована.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
Балицкий: между Ростовом-на-Дону и Крымом начали строить железную дорогу
6 ноября, 05:19
 
ЭкономикаРоссияМарат ХуснуллинРеспублика Крым
 
 
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