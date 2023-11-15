https://ria.ru/20231115/zhd-1909671693.html

Проект новой железной дороги в Крым еще разрабатывается, сообщил Хуснуллин

Проект новой железной дороги в Крым еще разрабатывается, сообщил Хуснуллин - РИА Новости, 15.11.2023

Проект новой железной дороги в Крым еще разрабатывается, сообщил Хуснуллин

Вопрос о строительстве новой железной дороги из Ростовской области в Крым, которая будет проходить в том числе по территории новых регионов, прорабатывается,... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:54

2023-11-15T18:54

2023-11-15T23:50

экономика

россия

марат хуснуллин

республика крым

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Вопрос о строительстве новой железной дороги из Ростовской области в Крым, которая будет проходить в том числе по территории новых регионов, прорабатывается, сейчас идея находится на стадии проектирования, но конкретных решений пока нет, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин."Еще со времен Советского Союза у нас дорога была в Крым через новые территории. Сегодня часть этой дороги находится на безопасном расстоянии от линии соприкосновения, часть дороги проходит ближе к линии соприкосновения. Поэтому мы сейчас прорабатываем эти вопросы, пока идет на уровне проектирования как альтернативный вариант, чтобы дополнительно пустить потом через новые территории. Такие вопросы прорабатываются, но конкретных решений пока нет", - сказал Хуснуллин журналистам в рамках "Транспортной недели" в Москве.Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что новая железная дорога, которая в том числе будет проходить по территории его региона, будет востребована.

https://ria.ru/20231106/doroga-1907661796.html

россия

республика крым

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, марат хуснуллин, республика крым