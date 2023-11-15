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"Плацдарм для войны". В США заговорили о перевороте на Украине - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/zelenskiy-1909699640.html
"Плацдарм для войны". В США заговорили о перевороте на Украине
"Плацдарм для войны". В США заговорили о перевороте на Украине - РИА Новости, 15.11.2023
"Плацдарм для войны". В США заговорили о перевороте на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет удержаться у власти, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T21:49
2023-11-15T21:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет удержаться у власти, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Reporterfy."Его дни сочтены, будь он свергнут в результате военного переворота, убьют ли его или что-угодно может с ним произойди. &lt;…&gt; Он обречен", — предположил он.Как отметил эксперт, Соединенные Штаты привели к власти нынешний киевский режим. При этом их целью было выбрать такого кандидата, который будет полностью зависим от Вашингтона из-за неспособности самостоятельно управлять страной. Берлетик полагает, что это связано с тем, что Белый дом хотел создать из Украины плацдарм для войны с Россией."Это должно было стать самоубийственным крестовым походом украинского народа и теперь мы видим итоги всего этого", — резюмировал он.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом на днях группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909681157.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден
"Плацдарм для войны". В США заговорили о перевороте на Украине

Экс-морпех Берлетик: Зеленского могут свергнуть в результате переворота

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет удержаться у власти, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Reporterfy.
"Его дни сочтены, будь он свергнут в результате военного переворота, убьют ли его или что-угодно может с ним произойди. <…> Он обречен", — предположил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
"По всей линии фронта". Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Вчера, 19:44
Как отметил эксперт, Соединенные Штаты привели к власти нынешний киевский режим. При этом их целью было выбрать такого кандидата, который будет полностью зависим от Вашингтона из-за неспособности самостоятельно управлять страной. Берлетик полагает, что это связано с тем, что Белый дом хотел создать из Украины плацдарм для войны с Россией.
"Это должно было стать самоубийственным крестовым походом украинского народа и теперь мы видим итоги всего этого", — резюмировал он.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом на днях группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Личное решение Зеленского. В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте
Вчера, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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