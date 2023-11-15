"Плацдарм для войны". В США заговорили о перевороте на Украине
Экс-морпех Берлетик: Зеленского могут свергнуть в результате переворота
© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет удержаться у власти, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Reporterfy.
"Его дни сочтены, будь он свергнут в результате военного переворота, убьют ли его или что-угодно может с ним произойди. <…> Он обречен", — предположил он.
Как отметил эксперт, Соединенные Штаты привели к власти нынешний киевский режим. При этом их целью было выбрать такого кандидата, который будет полностью зависим от Вашингтона из-за неспособности самостоятельно управлять страной. Берлетик полагает, что это связано с тем, что Белый дом хотел создать из Украины плацдарм для войны с Россией.
"Это должно было стать самоубийственным крестовым походом украинского народа и теперь мы видим итоги всего этого", — резюмировал он.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. После обострения ситуации на Ближнем Востоке президент США Джо Байден обещал поддерживать как Киев, так и Тель-Авив. При этом на днях группа американских сенаторов-республиканцев представила законопроект, позволяющий выделять помощь Израилю, но не спонсировать Украину. Это произошло после того, как глава Белого дома направил в палату представителей бюджетный запрос о выделении 61,4 миллиарда долларов для бывшей советской республики.