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Почти 190 тематических ярмарок пройдет в Подмосковье в ноябре
Почти 190 тематических ярмарок пройдет в Подмосковье в ноябре - РИА Новости, 15.11.2023
Почти 190 тематических ярмарок пройдет в Подмосковье в ноябре
Тематические ярмарки в Подмосковье пройдут в 43 городских округах региона, всего в ноябре планируется провести 187 ярмарок, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:04
2023-11-15T19:04
2023-11-15T19:04
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тематические ярмарки в Подмосковье пройдут в 43 городских округах региона, всего в ноябре планируется провести 187 ярмарок, сообщил заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов. "Ярмарки проводятся ежемесячно. Так, в ноябре пройдет 187 тематических ярмарок на территории Подмосковья. Многие будут посвящены Международному дню студента, Дню работника сельского хозяйства и Дню матери. На торговых площадках представлена натуральная фермерская продукция, а также выращенные овощи и ягоды от местных товаропроизводителей", - рассказал Мурашов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, региональные ярмарки будут приурочены ко Дню рождения деда Мороза от 18 ноября и Дню российского военного миротворца от 25 ноября. Также жителей и гостей Подмосковья ожидают такие распространенные ярмарки, как "Товары регионов России", "Золотая осень" и "Сделано в России". Производителями на подмосковных ярмарках традиционно представлен широкий ассортимент товаров: молочная и мясная продукция, рыба, сыры, мед, кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки. Среди товаров также можно приобрести изделия ручной работы от местных ремесленников. Наибольшее количество ярмарок пройдет в Зарайске, Истре, Красногорске, Щелково, в Одинцовском и Волоколамском городских округах, добавили в минсельхозпроде.
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московская область (подмосковье), ярмарки, общество, зарайск, истра, красногорск, щелково
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ярмарки, Общество, Зарайск, Истра, Красногорск, Щелково
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тематические ярмарки в Подмосковье пройдут в 43 городских округах региона, всего в ноябре планируется провести 187 ярмарок, сообщил заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.
"Ярмарки проводятся ежемесячно. Так, в ноябре пройдет 187 тематических ярмарок на территории Подмосковья. Многие будут посвящены Международному дню студента, Дню работника сельского хозяйства и Дню матери. На торговых площадках представлена натуральная фермерская продукция, а также выращенные овощи и ягоды от местных товаропроизводителей", - рассказал Мурашов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По данным ведомства, региональные ярмарки будут приурочены ко Дню рождения деда Мороза от 18 ноября и Дню российского военного миротворца от 25 ноября. Также жителей и гостей Подмосковья ожидают такие распространенные ярмарки, как "Товары регионов России", "Золотая осень" и "Сделано в России".
Производителями на подмосковных ярмарках традиционно представлен широкий ассортимент товаров: молочная и мясная продукция, рыба, сыры, мед, кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки. Среди товаров также можно приобрести изделия ручной работы от местных ремесленников.
Наибольшее количество ярмарок пройдет в Зарайске
, Истре
, Красногорске
, Щелково
, в Одинцовском и Волоколамском городских округах, добавили в минсельхозпроде.
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