https://ria.ru/20231115/wildberries-1909646271.html
Платный возврат для покупателей на Wildberries признали законным
Платный возврат для покупателей на Wildberries признали законным - РИА Новости, 15.11.2023
Платный возврат для покупателей на Wildberries признали законным
Платный возврат, а именно оплата обратной доставки возвращенного товара, заказанного на Wildberries, признан соответствующим закону о защите прав потребителей,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:39
2023-11-15T17:39
2023-11-15T17:39
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общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Платный возврат, а именно оплата обратной доставки возвращенного товара, заказанного на Wildberries, признан соответствующим закону о защите прав потребителей, сообщили РИА Новости в маркетплейсе. "Wildberries и Генеральная прокуратура провели ряд совместных совещаний, где были уточнены процессы и правила возврата товаров... Один из самых важных результатов - признание платной обратной доставки возвращенного товара, соответствующей пункту 4 статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей. Данная практика позволяет сокращать логистические издержки продавцов и сохранять низкий уровень цен на площадке, взаимодействуя с каждым потребителем индивидуально. Также это обеспечивает сохранение потребительских свойств товара, сокращая количество его перемещений", - заявили там. В компании подчеркнули, что уточнение процессов и правил возврата товаров не повлияет на дальнейшую деятельность компании, а лишь улучшит клиентский путь и сделает правила работы с площадкой понятнее для потребителей. Ранее в среду Генеральная прокуратура РФ сообщила о том, что завершила проверку маркетплейса. По словам ведомства, компания изменила порядка 20 положений, регламентирующих отношения площадки, продавцов и покупателей. В частности, уточняется, что исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Срок доставки товара теперь может быть продлен только по согласованию с потребителем. Также зафиксировано право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств, и сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара. Кроме того, уточнялось, что онлайн-площадка тестирует новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет Wildberries.
https://ria.ru/20231115/wildberries-1909598280.html
https://ria.ru/20231019/moshenniki-1903884124.html
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россия, wildberries, экономика, общество
Россия, Wildberries, Экономика, Общество
Платный возврат для покупателей на Wildberries признали законным
Платный возврат для покупателей на маркетплейсе Wildberries признали законным
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Платный возврат, а именно оплата обратной доставки возвращенного товара, заказанного на Wildberries, признан соответствующим закону о защите прав потребителей, сообщили РИА Новости в маркетплейсе.
"Wildberries и Генеральная прокуратура провели ряд совместных совещаний, где были уточнены процессы и правила возврата товаров... Один из самых важных результатов - признание платной обратной доставки возвращенного товара, соответствующей пункту 4 статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей. Данная практика позволяет сокращать логистические издержки продавцов и сохранять низкий уровень цен на площадке, взаимодействуя с каждым потребителем индивидуально. Также это обеспечивает сохранение потребительских свойств товара, сокращая количество его перемещений", - заявили там.
Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами
В компании подчеркнули, что уточнение процессов и правил возврата товаров не повлияет на дальнейшую деятельность компании, а лишь улучшит клиентский путь и сделает правила работы с площадкой понятнее для потребителей.
Ранее в среду Генеральная прокуратура РФ
сообщила о том, что завершила проверку маркетплейса. По словам ведомства, компания изменила порядка 20 положений, регламентирующих отношения площадки, продавцов и покупателей.
В частности, уточняется, что исключена обязанность покупателя по проверке качества товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Срок доставки товара теперь может быть продлен только по согласованию с потребителем. Также зафиксировано право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств, и сокращен срок рассмотрения претензии о замене товара.
Кроме того, уточнялось, что онлайн-площадка тестирует новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет Wildberries.
Wildberries зафиксировал активизацию мошенников