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Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами - РИА Новости, 15.11.2023
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14:40 15.11.2023 (обновлено: 18:30 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/wildberries-1909598280.html
Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами
Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами - РИА Новости, 15.11.2023
Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами
Компания Wildberries изменила около двадцати положений, регламентирующих отношения маркетплейса с продавцами и покупателями, сообщается в релизе Генеральной... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:40
2023-11-15T18:30
россия
wildberries
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
экономика
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Компания Wildberries изменила около двадцати положений, регламентирующих отношения маркетплейса с продавцами и покупателями, сообщается в релизе Генеральной прокуратуры России."В рамках проверки, организованной по поручению генпрокурора Игоря Краснова, дана правовая оценка применяемым ООО "Вайлдберриз" правилам пользования торговой онлайн-площадкой. В ходе надзорных мероприятий компанией изменено около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей", — говорится в заявлении.В частности, уточняется, что покупатель не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата продукции считается момент отказа от нее. Кроме того, срок доставки товара может быть продлен только после согласования с покупателем.Помимо этого, право получателя отказаться от продукции, в том числе технически сложных устройств, теперь зафиксировано, а сроки рассмотрения претензии о замене товара сократили.По данным Генпрокуратуры, сейчас Wildberries тестирует новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет.Отмечается, что получателю придется компенсировать маркетплейсу расходы при возврате товара надлежащего качества в случае:При этом покупателя в момент оформления заказа теперь заранее предупреждают о сумме возможной компенсации продавцу при возврате товара, добавили в ведомстве.Как заявили в Wildberries, один из самых важных результатов проверки ГП — признание платной обратной доставки возвращенной продукции, соответствующей пункту 4 статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей.В компании считают, что это позволяет сокращать логистические издержки продавцов и поддерживать низкий уровень цен на маркетплейсе, а также обеспечивает сохранение потребительских свойств товара, сокращая количество его перемещений.
https://ria.ru/20231101/wildberries-1906624134.html
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906160800.html
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россия, wildberries, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, экономика
Россия, Wildberries, Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов, Экономика
Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами

Wildberries после проверки ГП изменила 20 положений об отношениях с покупателями

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Компания Wildberries изменила около двадцати положений, регламентирующих отношения маркетплейса с продавцами и покупателями, сообщается в релизе Генеральной прокуратуры России.
"В рамках проверки, организованной по поручению генпрокурора Игоря Краснова, дана правовая оценка применяемым ООО "Вайлдберриз" правилам пользования торговой онлайн-площадкой. В ходе надзорных мероприятий компанией изменено около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей", — говорится в заявлении.
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В частности, уточняется, что покупатель не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата продукции считается момент отказа от нее.
Кроме того, срок доставки товара может быть продлен только после согласования с покупателем.
Помимо этого, право получателя отказаться от продукции, в том числе технически сложных устройств, теперь зафиксировано, а сроки рассмотрения претензии о замене товара сократили.
По данным Генпрокуратуры, сейчас Wildberries тестирует новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет.
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Отмечается, что получателю придется компенсировать маркетплейсу расходы при возврате товара надлежащего качества в случае:
  • низкой доли выкупа покупателем;
  • большого расстояния транспортировки;
  • наличия особенностей товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные, часто подменяемые недобросовестными клиентами в ПВЗ).
При этом покупателя в момент оформления заказа теперь заранее предупреждают о сумме возможной компенсации продавцу при возврате товара, добавили в ведомстве.
Как заявили в Wildberries, один из самых важных результатов проверки ГП — признание платной обратной доставки возвращенной продукции, соответствующей пункту 4 статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей.
В компании считают, что это позволяет сокращать логистические издержки продавцов и поддерживать низкий уровень цен на маркетплейсе, а также обеспечивает сохранение потребительских свойств товара, сокращая количество его перемещений.
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РоссияWildberriesГенеральная прокуратура РФИгорь КрасновЭкономика
 
 
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