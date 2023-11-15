https://ria.ru/20231115/wildberries-1909598280.html

Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами

Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами - РИА Новости, 15.11.2023

Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами

Компания Wildberries изменила около двадцати положений, регламентирующих отношения маркетплейса с продавцами и покупателями, сообщается в релизе Генеральной... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:40

2023-11-15T14:40

2023-11-15T18:30

россия

wildberries

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

экономика

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Компания Wildberries изменила около двадцати положений, регламентирующих отношения маркетплейса с продавцами и покупателями, сообщается в релизе Генеральной прокуратуры России."В рамках проверки, организованной по поручению генпрокурора Игоря Краснова, дана правовая оценка применяемым ООО "Вайлдберриз" правилам пользования торговой онлайн-площадкой. В ходе надзорных мероприятий компанией изменено около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей", — говорится в заявлении.В частности, уточняется, что покупатель не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата продукции считается момент отказа от нее. Кроме того, срок доставки товара может быть продлен только после согласования с покупателем.Помимо этого, право получателя отказаться от продукции, в том числе технически сложных устройств, теперь зафиксировано, а сроки рассмотрения претензии о замене товара сократили.По данным Генпрокуратуры, сейчас Wildberries тестирует новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет.Отмечается, что получателю придется компенсировать маркетплейсу расходы при возврате товара надлежащего качества в случае:При этом покупателя в момент оформления заказа теперь заранее предупреждают о сумме возможной компенсации продавцу при возврате товара, добавили в ведомстве.Как заявили в Wildberries, один из самых важных результатов проверки ГП — признание платной обратной доставки возвращенной продукции, соответствующей пункту 4 статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей.В компании считают, что это позволяет сокращать логистические издержки продавцов и поддерживать низкий уровень цен на маркетплейсе, а также обеспечивает сохранение потребительских свойств товара, сокращая количество его перемещений.

https://ria.ru/20231101/wildberries-1906624134.html

https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906160800.html

https://ria.ru/20231013/wildberries-1902683583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, wildberries, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, экономика