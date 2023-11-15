https://ria.ru/20231115/wildberries-1909598280.html
Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами
Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами - РИА Новости, 15.11.2023
Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами
Компания Wildberries изменила около двадцати положений, регламентирующих отношения маркетплейса с продавцами и покупателями, сообщается в релизе Генеральной... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:40
2023-11-15T14:40
2023-11-15T18:30
россия
wildberries
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_953cac12933727b42d624fcf8e691672.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Компания Wildberries изменила около двадцати положений, регламентирующих отношения маркетплейса с продавцами и покупателями, сообщается в релизе Генеральной прокуратуры России."В рамках проверки, организованной по поручению генпрокурора Игоря Краснова, дана правовая оценка применяемым ООО "Вайлдберриз" правилам пользования торговой онлайн-площадкой. В ходе надзорных мероприятий компанией изменено около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей", — говорится в заявлении.В частности, уточняется, что покупатель не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата продукции считается момент отказа от нее. Кроме того, срок доставки товара может быть продлен только после согласования с покупателем.Помимо этого, право получателя отказаться от продукции, в том числе технически сложных устройств, теперь зафиксировано, а сроки рассмотрения претензии о замене товара сократили.По данным Генпрокуратуры, сейчас Wildberries тестирует новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет.Отмечается, что получателю придется компенсировать маркетплейсу расходы при возврате товара надлежащего качества в случае:При этом покупателя в момент оформления заказа теперь заранее предупреждают о сумме возможной компенсации продавцу при возврате товара, добавили в ведомстве.Как заявили в Wildberries, один из самых важных результатов проверки ГП — признание платной обратной доставки возвращенной продукции, соответствующей пункту 4 статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей.В компании считают, что это позволяет сокращать логистические издержки продавцов и поддерживать низкий уровень цен на маркетплейсе, а также обеспечивает сохранение потребительских свойств товара, сокращая количество его перемещений.
https://ria.ru/20231101/wildberries-1906624134.html
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906160800.html
https://ria.ru/20231013/wildberries-1902683583.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3839e3b3757ae8b465f42346220e1d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, wildberries, генеральная прокуратура рф, игорь краснов, экономика
Россия, Wildberries, Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов, Экономика
Wildberries изменила положения об отношениях с покупателями и продавцами
Wildberries после проверки ГП изменила 20 положений об отношениях с покупателями
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
Компания Wildberries изменила около двадцати положений, регламентирующих отношения маркетплейса с продавцами и покупателями, сообщается в релизе
Генеральной прокуратуры России.
"В рамках проверки, организованной по поручению генпрокурора Игоря Краснова
, дана правовая оценка применяемым ООО "Вайлдберриз" правилам пользования торговой онлайн-площадкой. В ходе надзорных мероприятий компанией изменено около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей", — говорится в заявлении.
Сотрудники Wildberries украли со склада в Коледино товары на крупную сумму
В частности, уточняется, что покупатель не обязан проверять качество товара при получении, а датой возврата продукции считается момент отказа от нее.
Кроме того, срок доставки товара может быть продлен только после согласования с покупателем.
Помимо этого, право получателя отказаться от продукции, в том числе технически сложных устройств, теперь зафиксировано, а сроки рассмотрения претензии о замене товара сократили.
По данным Генпрокуратуры
, сейчас Wildberries тестирует новый функционал программного обеспечения, позволяющий отменить заказ через личный кабинет.
В Подмосковье полиция проводит проверку на складе Wildberries
Отмечается, что получателю придется компенсировать маркетплейсу расходы при возврате товара надлежащего качества в случае:
- низкой доли выкупа покупателем;
- большого расстояния транспортировки;
- наличия особенностей товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные, часто подменяемые недобросовестными клиентами в ПВЗ).
При этом покупателя в момент оформления заказа теперь заранее предупреждают о сумме возможной компенсации продавцу при возврате товара, добавили в ведомстве.
Как заявили в Wildberries, один из самых важных результатов проверки ГП — признание платной обратной доставки возвращенной продукции, соответствующей пункту 4 статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей.
В компании считают, что это позволяет сокращать логистические издержки продавцов и поддерживать низкий уровень цен на маркетплейсе, а также обеспечивает сохранение потребительских свойств товара, сокращая количество его перемещений.
В ГП рассказали об отказе Wildberries от комиссии при оплате картой Visa