Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на выставке в Китае
Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на выставке в Китае
© Нижегородская область/VkontakteНижегородская делегация работает на China Hi-Tech Fair в городе Шэньчжэнь
Нижегородская делегация работает на China Hi-Tech Fair в городе Шэньчжэнь
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на международном форуме China High-Tech Fair (CHTF) в городе Шэньчжэнь в Китае, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Выставка CHTF впервые состоялась в 1999 году и сейчас представляет собой крупнейшее технологическое мероприятие в Китае. Планируется, что в этом году в ней примут участие более 100 стран и регионов.
"Цифровую отрасль страны на совместном стенде Нижегородской области и конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР") представляют 37 российских компаний, около 30 из которых – нижегородские. На главной технологической выставке Китая мы представляем фактически не только наш регион, но и достижения цифровой индустрии всей России. Это разработки в сфере маркетинга, дизайна и аналитики данных; обеспечения безопасности на дорогах и повышения производительности труда на промышленных предприятиях. Задача нашего стенда – проинформировать китайских партнеров о том, что собой представляет Нижегородская область, и презентовать достижения отечественной ИТ-отрасли", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
На стенде "ЦИПР" и правительства региона можно, в частности, ознакомиться с каталогом решений госкорпорации "Росатом", посвященных ядерной медицине, технологиям опреснения и выработке чистой энергии, flow-платформой для электромобилей от Hyper, позволяющей управлять транспортными потоками и оптимизировать нагрузку на зарядные станции, продуктовой линейкой Сбербанка, включая технологии распознавания и синтеза речи, а также автономного вождения.
Отмечается, что 15 ноября Никитин провел ряд переговоров с представителями китайских компаний и организаций. "Удалось провести конструктивные переговоры с целым рядом китайских партнеров, у которых есть заинтересованность в сотрудничестве с российскими регионами. Это касается производства оборудования для розничных продуктов, разработки программного обеспечения и других перспективных направлений взаимодействия", - сообщил губернатор Нижегородской области.