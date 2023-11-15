https://ria.ru/20231115/vystavka-1909673898.html

Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на выставке в Китае

Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на выставке в Китае - РИА Новости, 15.11.2023

Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на выставке в Китае

Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на международном форуме China High-Tech Fair (CHTF) в городе Шэньчжэнь в Китае, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T19:02

2023-11-15T19:02

2023-11-15T19:02

нижегородская область

нижегородская область

китай

россия

глеб никитин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на международном форуме China High-Tech Fair (CHTF) в городе Шэньчжэнь в Китае, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Выставка CHTF впервые состоялась в 1999 году и сейчас представляет собой крупнейшее технологическое мероприятие в Китае. Планируется, что в этом году в ней примут участие более 100 стран и регионов. "Цифровую отрасль страны на совместном стенде Нижегородской области и конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР") представляют 37 российских компаний, около 30 из которых – нижегородские. На главной технологической выставке Китая мы представляем фактически не только наш регион, но и достижения цифровой индустрии всей России. Это разработки в сфере маркетинга, дизайна и аналитики данных; обеспечения безопасности на дорогах и повышения производительности труда на промышленных предприятиях. Задача нашего стенда – проинформировать китайских партнеров о том, что собой представляет Нижегородская область, и презентовать достижения отечественной ИТ-отрасли", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. На стенде "ЦИПР" и правительства региона можно, в частности, ознакомиться с каталогом решений госкорпорации "Росатом", посвященных ядерной медицине, технологиям опреснения и выработке чистой энергии, flow-платформой для электромобилей от Hyper, позволяющей управлять транспортными потоками и оптимизировать нагрузку на зарядные станции, продуктовой линейкой Сбербанка, включая технологии распознавания и синтеза речи, а также автономного вождения. Отмечается, что 15 ноября Никитин провел ряд переговоров с представителями китайских компаний и организаций. "Удалось провести конструктивные переговоры с целым рядом китайских партнеров, у которых есть заинтересованность в сотрудничестве с российскими регионами. Это касается производства оборудования для розничных продуктов, разработки программного обеспечения и других перспективных направлений взаимодействия", - сообщил губернатор Нижегородской области.

https://ria.ru/20231103/forum-1907336935.html

https://ria.ru/20231031/zal-1906509677.html

нижегородская область

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, китай, россия, глеб никитин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"