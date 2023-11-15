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Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на выставке в Китае - РИА Новости, 15.11.2023
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Нижегородская область
 
19:02 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/vystavka-1909673898.html
Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на выставке в Китае
Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на выставке в Китае - РИА Новости, 15.11.2023
Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на выставке в Китае
Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на международном форуме China High-Tech Fair (CHTF) в городе Шэньчжэнь в Китае, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:02
2023-11-15T19:02
нижегородская область
нижегородская область
китай
россия
глеб никитин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на международном форуме China High-Tech Fair (CHTF) в городе Шэньчжэнь в Китае, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Выставка CHTF впервые состоялась в 1999 году и сейчас представляет собой крупнейшее технологическое мероприятие в Китае. Планируется, что в этом году в ней примут участие более 100 стран и регионов. "Цифровую отрасль страны на совместном стенде Нижегородской области и конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР") представляют 37 российских компаний, около 30 из которых – нижегородские. На главной технологической выставке Китая мы представляем фактически не только наш регион, но и достижения цифровой индустрии всей России. Это разработки в сфере маркетинга, дизайна и аналитики данных; обеспечения безопасности на дорогах и повышения производительности труда на промышленных предприятиях. Задача нашего стенда – проинформировать китайских партнеров о том, что собой представляет Нижегородская область, и презентовать достижения отечественной ИТ-отрасли", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. На стенде "ЦИПР" и правительства региона можно, в частности, ознакомиться с каталогом решений госкорпорации "Росатом", посвященных ядерной медицине, технологиям опреснения и выработке чистой энергии, flow-платформой для электромобилей от Hyper, позволяющей управлять транспортными потоками и оптимизировать нагрузку на зарядные станции, продуктовой линейкой Сбербанка, включая технологии распознавания и синтеза речи, а также автономного вождения. Отмечается, что 15 ноября Никитин провел ряд переговоров с представителями китайских компаний и организаций. "Удалось провести конструктивные переговоры с целым рядом китайских партнеров, у которых есть заинтересованность в сотрудничестве с российскими регионами. Это касается производства оборудования для розничных продуктов, разработки программного обеспечения и других перспективных направлений взаимодействия", - сообщил губернатор Нижегородской области.
https://ria.ru/20231103/forum-1907336935.html
https://ria.ru/20231031/zal-1906509677.html
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нижегородская область, китай, россия, глеб никитин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Нижегородская область, Нижегородская область, Китай, Россия, Глеб Никитин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на выставке в Китае

Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на выставке в Китае

© Нижегородская область/VkontakteНижегородская делегация работает на China Hi-Tech Fair в городе Шэньчжэнь
Нижегородская делегация работает на China Hi-Tech Fair в городе Шэньчжэнь
© Нижегородская область/Vkontakte
Нижегородская делегация работает на China Hi-Tech Fair в городе Шэньчжэнь
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Около 30 нижегородских ИТ-компаний представлены на международном форуме China High-Tech Fair (CHTF) в городе Шэньчжэнь в Китае, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Выставка CHTF впервые состоялась в 1999 году и сейчас представляет собой крупнейшее технологическое мероприятие в Китае. Планируется, что в этом году в ней примут участие более 100 стран и регионов.
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Нижегородская область представит свой стенд на форуме "Россия" на ВДНХ
3 ноября, 21:51
"Цифровую отрасль страны на совместном стенде Нижегородской области и конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР") представляют 37 российских компаний, около 30 из которых – нижегородские. На главной технологической выставке Китая мы представляем фактически не только наш регион, но и достижения цифровой индустрии всей России. Это разработки в сфере маркетинга, дизайна и аналитики данных; обеспечения безопасности на дорогах и повышения производительности труда на промышленных предприятиях. Задача нашего стенда – проинформировать китайских партнеров о том, что собой представляет Нижегородская область, и презентовать достижения отечественной ИТ-отрасли", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
На стенде "ЦИПР" и правительства региона можно, в частности, ознакомиться с каталогом решений госкорпорации "Росатом", посвященных ядерной медицине, технологиям опреснения и выработке чистой энергии, flow-платформой для электромобилей от Hyper, позволяющей управлять транспортными потоками и оптимизировать нагрузку на зарядные станции, продуктовой линейкой Сбербанка, включая технологии распознавания и синтеза речи, а также автономного вождения.
Отмечается, что 15 ноября Никитин провел ряд переговоров с представителями китайских компаний и организаций. "Удалось провести конструктивные переговоры с целым рядом китайских партнеров, у которых есть заинтересованность в сотрудничестве с российскими регионами. Это касается производства оборудования для розничных продуктов, разработки программного обеспечения и других перспективных направлений взаимодействия", - сообщил губернатор Нижегородской области.
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Нижегородская областьНижегородская областьКитайРоссияГлеб НикитинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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