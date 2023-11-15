https://ria.ru/20231115/vystavka-1909651983.html

Забайкалье представило более двух тонн продукции на форуме "Россия"

Забайкалье представило более двух тонн продукции на форуме "Россия" - РИА Новости, 15.11.2023

Забайкалье представило более двух тонн продукции на форуме "Россия"

Производители Забайкальского края представили свыше двух тонн продукции на фермерской ярмарке во время выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ, сообщили в... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:54

2023-11-15T17:54

2023-11-15T17:54

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

забайкальский край

москва

чита

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ЧИТА, 15 ноя - РИА Новости. Производители Забайкальского края представили свыше двух тонн продукции на фермерской ярмарке во время выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "В 48-м павильоне ВДНХ стартовала фермерская ярмарка, на которой свои продукты представляют все регионы страны, в том числе и наш край. Сейчас уже всё готово для того, чтобы предложить посетителям выставки попробовать уникальные деликатесы под единым брендом "Вкусы Забайкалья". Всего производители Забайкалья отправили в Москву около двух тонн продукции - всего порядка 70 наименований", - процитировали в пресс-службе министра сельского хозяйства Забайкалья Дениса Бочкарёва. Всего на ярмарке представлено 11 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности из районов Забайкалья и Читы. Посетители фермерской ярмарки могут продегустировать произведенные в крае кондитерские изделия, напитки, мясорастительную консервацию и продукцию из дикоросов: орехи, чаи, варенье, травяные сборы. Выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября. Регионы страны не только представляют посетителям свою историю и традиции, но и демонстрируют потенциал сотрудничества с другими регионами России. Мероприятие проводится по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Забайкальский край представил свой павильон в виде цветка багульника, презентация прошла 15 ноября.

https://ria.ru/20231114/rossiya-1909396721.html

забайкальский край

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выставка-форум "россия", забайкальский край, москва, чита