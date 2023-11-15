Забайкалье представило более двух тонн продукции на форуме "Россия"
Забайкалье представило свыше двух тонн продукции на форуме "Россия"
© Пресс-служба Минсельхоза Забайкальского краяПродукция Забайкальского края на выставке Россия на ВДНХ
© Пресс-служба Минсельхоза Забайкальского края
Продукция Забайкальского края на выставке Россия на ВДНХ
ЧИТА, 15 ноя - РИА Новости. Производители Забайкальского края представили свыше двух тонн продукции на фермерской ярмарке во время выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В 48-м павильоне ВДНХ стартовала фермерская ярмарка, на которой свои продукты представляют все регионы страны, в том числе и наш край. Сейчас уже всё готово для того, чтобы предложить посетителям выставки попробовать уникальные деликатесы под единым брендом "Вкусы Забайкалья". Всего производители Забайкалья отправили в Москву около двух тонн продукции - всего порядка 70 наименований", - процитировали в пресс-службе министра сельского хозяйства Забайкалья Дениса Бочкарёва.
Всего на ярмарке представлено 11 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности из районов Забайкалья и Читы. Посетители фермерской ярмарки могут продегустировать произведенные в крае кондитерские изделия, напитки, мясорастительную консервацию и продукцию из дикоросов: орехи, чаи, варенье, травяные сборы.
Выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября. Регионы страны не только представляют посетителям свою историю и традиции, но и демонстрируют потенциал сотрудничества с другими регионами России. Мероприятие проводится по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Забайкальский край представил свой павильон в виде цветка багульника, презентация прошла 15 ноября.