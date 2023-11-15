https://ria.ru/20231115/vystavka-1909637489.html

Свадьбу по бурятским традициям провели на выставке "Россия"

Свадьбу по бурятским традициям провели на выставке "Россия" - РИА Новости, 15.11.2023

Свадьбу по бурятским традициям провели на выставке "Россия"

Торжественную церемонию бракосочетания в соответствии с бурятскими традициями провели на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:07

2023-11-15T17:07

2023-11-15T17:13

выставка-форум "россия"

общество

москва

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Торжественную церемонию бракосочетания в соответствии с бурятскими традициями провели на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. Для сотрудника московского следственного комитета Дмитрия и врача одной из поликлиник Москвы Надежды, оба родом из Бурятии, церемонию бракосочетания устроили прямо в павильоне 75, где расположены стенды всех регионов страны. Регистрации в книге записи актов и обмену кольцами предшествовал обряд "Хунжэлэй найр", что переводится как "Праздник одеяла". Для его проведения со стороны жениха требовались готовые выделанные овечьи шкуры, а сторона невесты кроила и шила одеяло. Церемония завершилась национальным круговым танцем ёхора. Поздравить молодоженов приехали их мамы из Баунтовского района Бурятии, а также отец невесты, который прибыл из зоны проведения спецоперации. Представители властей региона вручили новой семье сертификат на получение одного гектара земли в республике и жеребца от главы Бурятии Алексея Цыденова.

https://ria.ru/20231114/rossiya-1909396721.html

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общество, москва, выставка-форум "россия"