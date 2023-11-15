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Памфилова назвала выборы в новых регионах историческими - РИА Новости, 15.11.2023
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19:02 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/vybory-1909673488.html
Памфилова назвала выборы в новых регионах историческими
Памфилова назвала выборы в новых регионах историческими - РИА Новости, 15.11.2023
Памфилова назвала выборы в новых регионах историческими
Региональные выборы 2023 года, которые впервые прошли в новых регионах России, исторические, люди впервые выбирали свою власть в тяжелейших условиях, заявила... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:02
2023-11-15T19:02
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
элла памфилова
херсонская область
запорожская область
единый день голосования в россии — 2023
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя – РИА Новости. Региональные выборы 2023 года, которые впервые прошли в новых регионах России, исторические, люди впервые выбирали свою власть в тяжелейших условиях, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "Я благодарю все наши регионы за то, что во время вот этих исторических выборов, которые прошли в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областях. Впервые в истории новейшей России, когда люди выбирали свою власть. И такова была воля народа", - сказала Памфилова в ходе встречи с президентов России Владимиром Путиным и руководителями региональных избиркомов. Глава ЦИК отметила, что эти выборы проводились в тяжелейших, военных условиях, "но такова была воля народа", а члены комиссий практически всех регионов России помогали и организовывать выборы "храбрым коллегам оттуда", и проводить эти выборы. "Это дорогого стоит", - отметила она. В ходе встречи президент РФ Владимир Путин наградил Памфилову орденом "За заслуги перед отечеством" II степени за большой вклад в развитие избирательной системы и многолетнюю добросовестную работу. "Для меня, Владимир Владимирович, честь великая получать сегодня награду от вас с нашими храбрыми коллегами из Донецкой Народной Республики, которые во время прошедших выборов под обстрелами в Волновахе … травмы получили, порезы, ушибы, несмотря на это, продолжили свою важную миссию, не оставили комиссии, работали", - сказала Памфилова.
https://ria.ru/20231031/rossiya-1906472863.html
https://ria.ru/20231024/pushilin-1905005619.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, херсонская область , запорожская область, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Херсонская область , Запорожская область, Единый день голосования в России — 2023
Памфилова назвала выборы в новых регионах историческими

Памфилова: в тяжелых условиях жители новых регионов выразили волю на выборах

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя – РИА Новости. Региональные выборы 2023 года, которые впервые прошли в новых регионах России, исторические, люди впервые выбирали свою власть в тяжелейших условиях, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Я благодарю все наши регионы за то, что во время вот этих исторических выборов, которые прошли в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областях. Впервые в истории новейшей России, когда люди выбирали свою власть. И такова была воля народа", - сказала Памфилова в ходе встречи с президентов России Владимиром Путиным и руководителями региональных избиркомов.
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Глава ЦИК отметила, что эти выборы проводились в тяжелейших, военных условиях, "но такова была воля народа", а члены комиссий практически всех регионов России помогали и организовывать выборы "храбрым коллегам оттуда", и проводить эти выборы. "Это дорогого стоит", - отметила она.
В ходе встречи президент РФ Владимир Путин наградил Памфилову орденом "За заслуги перед отечеством" II степени за большой вклад в развитие избирательной системы и многолетнюю добросовестную работу.
"Для меня, Владимир Владимирович, честь великая получать сегодня награду от вас с нашими храбрыми коллегами из Донецкой Народной Республики, которые во время прошедших выборов под обстрелами в Волновахе … травмы получили, порезы, ушибы, несмотря на это, продолжили свою важную миссию, не оставили комиссии, работали", - сказала Памфилова.
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ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭлла ПамфиловаХерсонская областьЗапорожская областьЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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