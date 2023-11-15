https://ria.ru/20231115/vybory-1909673488.html

Памфилова назвала выборы в новых регионах историческими

Памфилова назвала выборы в новых регионах историческими - РИА Новости, 15.11.2023

Памфилова назвала выборы в новых регионах историческими

Региональные выборы 2023 года, которые впервые прошли в новых регионах России, исторические, люди впервые выбирали свою власть в тяжелейших условиях, заявила... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T19:02

2023-11-15T19:02

2023-11-15T19:02

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

элла памфилова

херсонская область

запорожская область

единый день голосования в россии — 2023

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя – РИА Новости. Региональные выборы 2023 года, которые впервые прошли в новых регионах России, исторические, люди впервые выбирали свою власть в тяжелейших условиях, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "Я благодарю все наши регионы за то, что во время вот этих исторических выборов, которые прошли в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областях. Впервые в истории новейшей России, когда люди выбирали свою власть. И такова была воля народа", - сказала Памфилова в ходе встречи с президентов России Владимиром Путиным и руководителями региональных избиркомов. Глава ЦИК отметила, что эти выборы проводились в тяжелейших, военных условиях, "но такова была воля народа", а члены комиссий практически всех регионов России помогали и организовывать выборы "храбрым коллегам оттуда", и проводить эти выборы. "Это дорогого стоит", - отметила она. В ходе встречи президент РФ Владимир Путин наградил Памфилову орденом "За заслуги перед отечеством" II степени за большой вклад в развитие избирательной системы и многолетнюю добросовестную работу. "Для меня, Владимир Владимирович, честь великая получать сегодня награду от вас с нашими храбрыми коллегами из Донецкой Народной Республики, которые во время прошедших выборов под обстрелами в Волновахе … травмы получили, порезы, ушибы, несмотря на это, продолжили свою важную миссию, не оставили комиссии, работали", - сказала Памфилова.

https://ria.ru/20231031/rossiya-1906472863.html

https://ria.ru/20231024/pushilin-1905005619.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, херсонская область , запорожская область, единый день голосования в россии — 2023