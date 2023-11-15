Памфилова назвала выборы в новых регионах историческими
Памфилова: в тяжелых условиях жители новых регионов выразили волю на выборах
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя – РИА Новости. Региональные выборы 2023 года, которые впервые прошли в новых регионах России, исторические, люди впервые выбирали свою власть в тяжелейших условиях, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Я благодарю все наши регионы за то, что во время вот этих исторических выборов, которые прошли в ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областях. Впервые в истории новейшей России, когда люди выбирали свою власть. И такова была воля народа", - сказала Памфилова в ходе встречи с президентов России Владимиром Путиным и руководителями региональных избиркомов.
Глава ЦИК отметила, что эти выборы проводились в тяжелейших, военных условиях, "но такова была воля народа", а члены комиссий практически всех регионов России помогали и организовывать выборы "храбрым коллегам оттуда", и проводить эти выборы. "Это дорогого стоит", - отметила она.
В ходе встречи президент РФ Владимир Путин наградил Памфилову орденом "За заслуги перед отечеством" II степени за большой вклад в развитие избирательной системы и многолетнюю добросовестную работу.
"Для меня, Владимир Владимирович, честь великая получать сегодня награду от вас с нашими храбрыми коллегами из Донецкой Народной Республики, которые во время прошедших выборов под обстрелами в Волновахе … травмы получили, порезы, ушибы, несмотря на это, продолжили свою важную миссию, не оставили комиссии, работали", - сказала Памфилова.