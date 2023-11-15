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Путин рассказал о недобросовестных наблюдателях на выборах - РИА Новости, 15.11.2023
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17:59 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/vybory-1909656341.html
Путин рассказал о недобросовестных наблюдателях на выборах
Путин рассказал о недобросовестных наблюдателях на выборах - РИА Новости, 15.11.2023
Путин рассказал о недобросовестных наблюдателях на выборах
Некоторые наблюдатели на выборах ставят себе задачу не выявить ошибки и показать их, тем самым повысив легитимность избирательного процесса, а, наоборот, ее... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:59
2023-11-15T17:59
политика
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Некоторые наблюдатели на выборах ставят себе задачу не выявить ошибки и показать их, тем самым повысив легитимность избирательного процесса, а, наоборот, ее разрушить, "отработать те денежки, которые они получают", заявил президент России Владимир Путин. "Есть, конечно, в тоже время люди, как у нас в народе (говорят) - "хоть кол на голове теши". У них другие задачи, они в другом месте деньги получают, у них задача - не выявить что-то из ошибок, и показать эти ошибки, и тем самым поднять ту самую легитимность, а задача - как раз разрушить эту легитимность и отработать те денежки, которые они получают. Деньги небольшие, на самом деле, как оказалось, но нужно отрабатывать", - сказал Путин в ходе встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о недобросовестных наблюдателях на выборах

Путин: некоторые наблюдатели ставят задачу разрушить легитимность выборов

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Единый день голосования в России . Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Некоторые наблюдатели на выборах ставят себе задачу не выявить ошибки и показать их, тем самым повысив легитимность избирательного процесса, а, наоборот, ее разрушить, "отработать те денежки, которые они получают", заявил президент России Владимир Путин.
"Есть, конечно, в тоже время люди, как у нас в народе (говорят) - "хоть кол на голове теши". У них другие задачи, они в другом месте деньги получают, у них задача - не выявить что-то из ошибок, и показать эти ошибки, и тем самым поднять ту самую легитимность, а задача - как раз разрушить эту легитимность и отработать те денежки, которые они получают. Деньги небольшие, на самом деле, как оказалось, но нужно отрабатывать", - сказал Путин в ходе встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
Подсчет голосов под контролем международных иностранных наблюдателей на выборах - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Путин отметил важность работы наблюдателей на выборах
Вчера, 17:55
 
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