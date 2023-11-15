https://ria.ru/20231115/vybory-1909656341.html

Путин рассказал о недобросовестных наблюдателях на выборах

Путин рассказал о недобросовестных наблюдателях на выборах - РИА Новости, 15.11.2023

Путин рассказал о недобросовестных наблюдателях на выборах

Некоторые наблюдатели на выборах ставят себе задачу не выявить ошибки и показать их, тем самым повысив легитимность избирательного процесса, а, наоборот, ее... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:59

2023-11-15T17:59

2023-11-15T17:59

политика

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Некоторые наблюдатели на выборах ставят себе задачу не выявить ошибки и показать их, тем самым повысив легитимность избирательного процесса, а, наоборот, ее разрушить, "отработать те денежки, которые они получают", заявил президент России Владимир Путин. "Есть, конечно, в тоже время люди, как у нас в народе (говорят) - "хоть кол на голове теши". У них другие задачи, они в другом месте деньги получают, у них задача - не выявить что-то из ошибок, и показать эти ошибки, и тем самым поднять ту самую легитимность, а задача - как раз разрушить эту легитимность и отработать те денежки, которые они получают. Деньги небольшие, на самом деле, как оказалось, но нужно отрабатывать", - сказал Путин в ходе встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

https://ria.ru/20231115/nablyudateli-1909652133.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин