https://ria.ru/20231115/vybory-1909644114.html

Путин поблагодарил представителей избиркомов новых территорий за смелость

Путин поблагодарил представителей избиркомов новых территорий за смелость - РИА Новости, 15.11.2023

Путин поблагодарил представителей избиркомов новых территорий за смелость

Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево встретился с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов и поблагодарил представителей избирательных... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:30

2023-11-15T17:30

2023-11-15T19:55

политика

луганская народная республика

херсонская область

владимир путин

донецкая народная республика

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895386442_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_7020a701ad433eadabfc1e047da9aa36.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево встретился с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов и поблагодарил представителей избирательных комиссий новых регионов за смелость и верность России."Хорошо понимаю, что всем, кто работает в избирательных комиссиях Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и в Херсонской областях приходится трудно. Я хочу просто от себя, от страны сердечно вас поблагодарить, сказать вам спасибо за смелость и верность России", — сказал президент.Тот факт, что жители новых регионов, несмотря на обстрелы, выстраивались в очередь, чтобы проголосовать, поразил главу государства."Меня, конечно, удивляло, что там происходит. Вот люди выстроились в очередь на голосование. Обстрел. Ушли. Там кто-то спустился в какие-то подвалы, обстрел закончился — тут же вышли, и опять на участке та же очередь. И люди стоят и голосуют. Удивительно. И люди удивительные", — добавил Путин.Он подчеркнул, что жители новых территориях России — крепкие душой, сердцем и характером, они показали пример того, какой стержень должен быть у человека.Единый день голосования в России состоялся в сентябре этого года. Выборы впервые прошли в новых регионах: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, донецкая народная республика, запорожская область