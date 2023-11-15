Путин поблагодарил представителей избиркомов новых территорий за смелость
Путин поблагодарил членов избиркомов новых территорий за смелость и верность РФ
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов в парламент и органы самоуправления в в Донецке
Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов в парламент и органы самоуправления в в Донецке. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево встретился с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов и поблагодарил представителей избирательных комиссий новых регионов за смелость и верность России.
«
"Хорошо понимаю, что всем, кто работает в избирательных комиссиях Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и в Херсонской областях приходится трудно. Я хочу просто от себя, от страны сердечно вас поблагодарить, сказать вам спасибо за смелость и верность России", — сказал президент.
Тот факт, что жители новых регионов, несмотря на обстрелы, выстраивались в очередь, чтобы проголосовать, поразил главу государства.
«
"Меня, конечно, удивляло, что там происходит. Вот люди выстроились в очередь на голосование. Обстрел. Ушли. Там кто-то спустился в какие-то подвалы, обстрел закончился — тут же вышли, и опять на участке та же очередь. И люди стоят и голосуют. Удивительно. И люди удивительные", — добавил Путин.
Он подчеркнул, что жители новых территориях России — крепкие душой, сердцем и характером, они показали пример того, какой стержень должен быть у человека.
Единый день голосования в России состоялся в сентябре этого года. Выборы впервые прошли в новых регионах: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.