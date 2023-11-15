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Путин поблагодарил представителей избиркомов новых территорий за смелость - РИА Новости, 15.11.2023
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17:30 15.11.2023 (обновлено: 19:55 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/vybory-1909644114.html
Путин поблагодарил представителей избиркомов новых территорий за смелость
Путин поблагодарил представителей избиркомов новых территорий за смелость - РИА Новости, 15.11.2023
Путин поблагодарил представителей избиркомов новых территорий за смелость
Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево встретился с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов и поблагодарил представителей избирательных... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:30
2023-11-15T19:55
политика
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
донецкая народная республика
запорожская область
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево встретился с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов и поблагодарил представителей избирательных комиссий новых регионов за смелость и верность России."Хорошо понимаю, что всем, кто работает в избирательных комиссиях Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и в Херсонской областях приходится трудно. Я хочу просто от себя, от страны сердечно вас поблагодарить, сказать вам спасибо за смелость и верность России", — сказал президент.Тот факт, что жители новых регионов, несмотря на обстрелы, выстраивались в очередь, чтобы проголосовать, поразил главу государства."Меня, конечно, удивляло, что там происходит. Вот люди выстроились в очередь на голосование. Обстрел. Ушли. Там кто-то спустился в какие-то подвалы, обстрел закончился — тут же вышли, и опять на участке та же очередь. И люди стоят и голосуют. Удивительно. И люди удивительные", — добавил Путин.Он подчеркнул, что жители новых территориях России — крепкие душой, сердцем и характером, они показали пример того, какой стержень должен быть у человека.Единый день голосования в России состоялся в сентябре этого года. Выборы впервые прошли в новых регионах: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html
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политика, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, донецкая народная республика, запорожская область
Политика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
Путин поблагодарил представителей избиркомов новых территорий за смелость

Путин поблагодарил членов избиркомов новых территорий за смелость и верность РФ

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов в парламент и органы самоуправления в в Донецке
Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов в парламент и органы самоуправления в в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса по итогам выборов в парламент и органы самоуправления в в Донецке. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя — РИА Новости. Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево встретился с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов и поблагодарил представителей избирательных комиссий новых регионов за смелость и верность России.
«
"Хорошо понимаю, что всем, кто работает в избирательных комиссиях Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и в Херсонской областях приходится трудно. Я хочу просто от себя, от страны сердечно вас поблагодарить, сказать вам спасибо за смелость и верность России", — сказал президент.
Тот факт, что жители новых регионов, несмотря на обстрелы, выстраивались в очередь, чтобы проголосовать, поразил главу государства.
«
"Меня, конечно, удивляло, что там происходит. Вот люди выстроились в очередь на голосование. Обстрел. Ушли. Там кто-то спустился в какие-то подвалы, обстрел закончился — тут же вышли, и опять на участке та же очередь. И люди стоят и голосуют. Удивительно. И люди удивительные", — добавил Путин.
Он подчеркнул, что жители новых территориях России — крепкие душой, сердцем и характером, они показали пример того, какой стержень должен быть у человека.
Единый день голосования в России состоялся в сентябре этого года. Выборы впервые прошли в новых регионах: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Урны для выездного голосования во время выборов в парламент и органы самоуправления в Волновахе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Первые в России. Как проголосовали новые регионы
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ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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