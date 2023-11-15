https://ria.ru/20231115/vybory-1909639959.html

Путин назвал причины роста доверия к выборам и избирательной системе России

Путин назвал причины роста доверия к выборам и избирательной системе России - РИА Новости, 15.11.2023

Путин назвал причины роста доверия к выборам и избирательной системе России

Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться значительного роста доверия к выборам, заявил президент России Владимир Путин... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:14

2023-11-15T17:14

2023-11-15T18:47

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя — РИА Новости. Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться значительного роста доверия к выборам, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов."Использование избирательными комиссиями современных стандартов позволило добиться существенного роста доверия и к выборам, и к самой избирательной системе. Это фиксируют все социологические исследования", — сказал он.По словам главы государства, за прошедшие тридцать лет в сфере выборов сформировалась добротная законодательная нормативная база. В то же время российская избирательная система продолжает совершенствоваться, и ее отличительной чертой все больше становится максимальная информационная открытость, отметил Путин.Как уточнил президент, сейчас в стране действуют более 20 электронных сервисов на порталах Госуслуг и ЦИК. Они обеспечивают качественно новый уровень доступности и прозрачности избирательных процедур и уже воспринимаются не как новация, а как привычный избирательный стандарт России. Ими пользуются избиратели, кандидаты, партии, наблюдатели, СМИ и сами избирательные комиссии, добавил он."Активно внедряется система электронного голосования, такой опыт уже апробирован в 30 регионах. Элла Александровна (Памфилова, глава ЦИК. — Прим. ред.) мне в свое время доказывала преимущества такой формы голосования и, на самом деле, она оказалась права", — подчеркнул Путин.По итогам Единого дня голосования в 2020 году 60 процентов респондентов ВЦИОМ заявили, что доверяют результатам выборов. Кроме того, в сентября прошлого года 69 процентов опрошенных сообщили, что выборы в их регионе прошли честно, без серьезных нарушений, напомнил российский лидер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, вциом, цик рф