Путин высказался о применении видеонаблюдения за выборами
Путин назвал применение видеонаблюдения за выборами формой гражданского контроля
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТрансляции с установленных на избирательных участках камер видеонаблюдения в Ситуационном центре Общественной палаты РФ
Трансляции с установленных на избирательных участках камер видеонаблюдения в Ситуационном центре Общественной палаты РФ . Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал применение видеонаблюдения за выборами одной из эффективных форм гражданского контроля.
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"Применение на выборах видеонаблюдения - одна из эффективных форм гражданского и общественного контроля. Нигде в мире оно не используется настолько широко, как в нашей стране", - сказал Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
Он отметил, что в РФ видеокамеры установлены на подавляющем большинстве избирательных участков.