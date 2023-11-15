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Путин высказался о применении видеонаблюдения за выборами - РИА Новости, 15.11.2023
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17:09 15.11.2023 (обновлено: 17:28 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/vybory-1909638548.html
Путин высказался о применении видеонаблюдения за выборами
Путин высказался о применении видеонаблюдения за выборами - РИА Новости, 15.11.2023
Путин высказался о применении видеонаблюдения за выборами
Президент России Владимир Путин назвал применение видеонаблюдения за выборами одной из эффективных форм гражданского контроля. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:09
2023-11-15T17:28
политика
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал применение видеонаблюдения за выборами одной из эффективных форм гражданского контроля."Применение на выборах видеонаблюдения - одна из эффективных форм гражданского и общественного контроля. Нигде в мире оно не используется настолько широко, как в нашей стране", - сказал Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.Он отметил, что в РФ видеокамеры установлены на подавляющем большинстве избирательных участков.
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин высказался о применении видеонаблюдения за выборами

Путин назвал применение видеонаблюдения за выборами формой гражданского контроля

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТрансляции с установленных на избирательных участках камер видеонаблюдения в Ситуационном центре Общественной палаты РФ
Трансляции с установленных на избирательных участках камер видеонаблюдения в Ситуационном центре Общественной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Трансляции с установленных на избирательных участках камер видеонаблюдения в Ситуационном центре Общественной палаты РФ . Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал применение видеонаблюдения за выборами одной из эффективных форм гражданского контроля.
«
"Применение на выборах видеонаблюдения - одна из эффективных форм гражданского и общественного контроля. Нигде в мире оно не используется настолько широко, как в нашей стране", - сказал Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
Он отметил, что в РФ видеокамеры установлены на подавляющем большинстве избирательных участков.
 
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