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Путин высказался о применении видеонаблюдения за выборами

Путин высказался о применении видеонаблюдения за выборами - РИА Новости, 15.11.2023

Путин высказался о применении видеонаблюдения за выборами

Президент России Владимир Путин назвал применение видеонаблюдения за выборами одной из эффективных форм гражданского контроля. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:09

2023-11-15T17:09

2023-11-15T17:28

политика

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал применение видеонаблюдения за выборами одной из эффективных форм гражданского контроля."Применение на выборах видеонаблюдения - одна из эффективных форм гражданского и общественного контроля. Нигде в мире оно не используется настолько широко, как в нашей стране", - сказал Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.Он отметил, что в РФ видеокамеры установлены на подавляющем большинстве избирательных участков.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, россия