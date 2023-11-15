https://ria.ru/20231115/vybory-1909637764.html

Путин заявил о значимости четкой организации выборов

Путин заявил о значимости четкой организации выборов - РИА Новости, 15.11.2023

Путин заявил о значимости четкой организации выборов

Чёткая организация выборов имеет определяющее значение с точки зрения внутренней политической стабильности, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:07

2023-11-15T17:07

2023-11-15T17:37

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россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Чёткая организация выборов имеет определяющее значение с точки зрения внутренней политической стабильности, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.Он отметил, что избирательные комиссии - это важнейшие государственные институты, ведь органы власти в РФ избираются гражданами на прямых выборах, в условиях высокой конкуренции. "Поэтому четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеют очень важное, если не сказать определяющее значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности, как для легитимности избирательной власти, так и для укрепления доверия людей к итогам голосования", - сказал Путин.Он отметил, что ключевая роль в этих процессах безусловно принадлежит избирательным комиссиям."Независимо от их уровня каждый действует самостоятельно, на основании закона, своей компетенции, функций и внутреннего контроля. Решения принимаются коллегиально, так как комиссии сформированы из представителей различных политических сил и социальных групп", - отметил президент.

https://ria.ru/20230924/dialog-1898270837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, цик рф