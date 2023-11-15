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Путин заявил о значимости четкой организации выборов - РИА Новости, 15.11.2023
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17:07 15.11.2023 (обновлено: 17:37 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/vybory-1909637764.html
Путин заявил о значимости четкой организации выборов
Путин заявил о значимости четкой организации выборов - РИА Новости, 15.11.2023
Путин заявил о значимости четкой организации выборов
Чёткая организация выборов имеет определяющее значение с точки зрения внутренней политической стабильности, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:07
2023-11-15T17:37
владимир путин
политика
россия
цик рф
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Чёткая организация выборов имеет определяющее значение с точки зрения внутренней политической стабильности, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.Он отметил, что избирательные комиссии - это важнейшие государственные институты, ведь органы власти в РФ избираются гражданами на прямых выборах, в условиях высокой конкуренции. "Поэтому четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеют очень важное, если не сказать определяющее значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности, как для легитимности избирательной власти, так и для укрепления доверия людей к итогам голосования", - сказал Путин.Он отметил, что ключевая роль в этих процессах безусловно принадлежит избирательным комиссиям."Независимо от их уровня каждый действует самостоятельно, на основании закона, своей компетенции, функций и внутреннего контроля. Решения принимаются коллегиально, так как комиссии сформированы из представителей различных политических сил и социальных групп", - отметил президент.
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владимир путин, политика, россия, цик рф
Владимир Путин, Политика, Россия, ЦИК РФ
Путин заявил о значимости четкой организации выборов

Путин: четкая организация выборов важна для внутренней политической стабильности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Чёткая организация выборов имеет определяющее значение с точки зрения внутренней политической стабильности, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
Он отметил, что избирательные комиссии - это важнейшие государственные институты, ведь органы власти в РФ избираются гражданами на прямых выборах, в условиях высокой конкуренции. "Поэтому четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеют очень важное, если не сказать определяющее значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности, как для легитимности избирательной власти, так и для укрепления доверия людей к итогам голосования", - сказал Путин.
Он отметил, что ключевая роль в этих процессах безусловно принадлежит избирательным комиссиям.
"Независимо от их уровня каждый действует самостоятельно, на основании закона, своей компетенции, функций и внутреннего контроля. Решения принимаются коллегиально, так как комиссии сформированы из представителей различных политических сил и социальных групп", - отметил президент.
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