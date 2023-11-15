https://ria.ru/20231115/vvp-1909677753.html

Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России

Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России - РИА Новости, 15.11.2023

Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России

Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России за 9 месяцев текущего года до 2,9% с прежней в 2,8%, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T19:21

2023-11-15T19:21

2023-11-15T19:22

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России за 9 месяцев текущего года до 2,9% с прежней в 2,8%, говорится в сообщении министерства.Ранее в среду Росстат опубликовал предварительную оценку по динамике ВВП РФ в третьем квартале - экономика ускорила рост до 5,5% в годовом выражении с 4,9% в третьем квартале."Существенно увеличился рост относительно уровня двухлетней давности. В целом же за 9 месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,9%", - говорится в комментарии министерства к публикации Росстата."Российская экономика продолжает активно расти. Основными драйверами экономики продолжают выступать отрасли, направленные на развитие экономики предложения: сектор обрабатывающих производств, строительство и сельское хозяйство. Поддержку экономике оказывает рост потребительской активности, которая обеспечивается гибкостью отечественного рынка труда и ростом реальных денежных доходов населения", - также прокомментировала статистику замминистра экономического развития Полина Крючкова.По ее словам, после того, как этап восстановления завершен, стоит задача – "закрепить позитивные тренды и обеспечить дальнейшую структурную перестройку экономики".

https://ria.ru/20231115/vvp-1909570283.html

россия

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)