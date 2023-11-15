https://ria.ru/20231115/vvp-1909677753.html
Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России
Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России - РИА Новости, 15.11.2023
Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России
Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России за 9 месяцев текущего года до 2,9% с прежней в 2,8%, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T19:21
2023-11-15T19:21
2023-11-15T19:22
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России за 9 месяцев текущего года до 2,9% с прежней в 2,8%, говорится в сообщении министерства.Ранее в среду Росстат опубликовал предварительную оценку по динамике ВВП РФ в третьем квартале - экономика ускорила рост до 5,5% в годовом выражении с 4,9% в третьем квартале."Существенно увеличился рост относительно уровня двухлетней давности. В целом же за 9 месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,9%", - говорится в комментарии министерства к публикации Росстата."Российская экономика продолжает активно расти. Основными драйверами экономики продолжают выступать отрасли, направленные на развитие экономики предложения: сектор обрабатывающих производств, строительство и сельское хозяйство. Поддержку экономике оказывает рост потребительской активности, которая обеспечивается гибкостью отечественного рынка труда и ростом реальных денежных доходов населения", - также прокомментировала статистику замминистра экономического развития Полина Крючкова.По ее словам, после того, как этап восстановления завершен, стоит задача – "закрепить позитивные тренды и обеспечить дальнейшую структурную перестройку экономики".
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России
Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП России за 9 месяцев до 2,9%