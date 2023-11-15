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Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России - РИА Новости, 15.11.2023
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России
Еврокомиссия значительно улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году, ждет роста на два процента вместо ожидавшегося весной снижения на 0,9 процента, следует из... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:07
2023-11-15T13:07
2023-11-15T14:29
экономика
еврокомиссия
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия значительно улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году, ждет роста на два процента вместо ожидавшегося весной снижения на 0,9 процента, следует из осеннего экономического прогноза.Кроме того, ЕК улучшила прогноз на 2024 год — до 1,6 процента с 1,3.Российские власти ожидают более высоких показателей. Так, министр экономического развития Максим Решетников 10 ноября заявил, что рост ВВП в 2023 году составит три процента. Он подчеркнул, что подъем экономики сопровождается повышением реальных доходов населения, ростом промышленности, в частности обрабатывающей, и инвестиций.Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП по итогам 2023 года на уровне 2,8 процента.Решетников подчеркнул, что экономика прошла самый сложный этап — восстановление. Теперь необходимо поддерживать темпы роста в новых условиях — высоких ставок и непростого доступа к капиталу.На минувшей неделе Европарламент принял резолюцию, в которой усомнился в эффективности антироссийских санкций, призвав Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html
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экономика, еврокомиссия, россия
Экономика, Еврокомиссия, Россия
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России
Еврокомиссия ожидает рост ВВП России на два процента в 2023 году