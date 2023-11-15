https://ria.ru/20231115/vvp-1909570283.html

Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России

Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России - РИА Новости, 15.11.2023

Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России

Еврокомиссия значительно улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году, ждет роста на два процента вместо ожидавшегося весной снижения на 0,9 процента, следует из... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:07

2023-11-15T13:07

2023-11-15T14:29

экономика

еврокомиссия

россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия значительно улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году, ждет роста на два процента вместо ожидавшегося весной снижения на 0,9 процента, следует из осеннего экономического прогноза.Кроме того, ЕК улучшила прогноз на 2024 год — до 1,6 процента с 1,3.Российские власти ожидают более высоких показателей. Так, министр экономического развития Максим Решетников 10 ноября заявил, что рост ВВП в 2023 году составит три процента. Он подчеркнул, что подъем экономики сопровождается повышением реальных доходов населения, ростом промышленности, в частности обрабатывающей, и инвестиций.Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП по итогам 2023 года на уровне 2,8 процента.Решетников подчеркнул, что экономика прошла самый сложный этап — восстановление. Теперь необходимо поддерживать темпы роста в новых условиях — высоких ставок и непростого доступа к капиталу.На минувшей неделе Европарламент принял резолюцию, в которой усомнился в эффективности антироссийских санкций, призвав Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html

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экономика, еврокомиссия, россия