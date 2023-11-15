Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 15.11.2023 (обновлено: 14:29 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/vvp-1909570283.html
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России - РИА Новости, 15.11.2023
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России
Еврокомиссия значительно улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году, ждет роста на два процента вместо ожидавшегося весной снижения на 0,9 процента, следует из... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:07
2023-11-15T14:29
экономика
еврокомиссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия значительно улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году, ждет роста на два процента вместо ожидавшегося весной снижения на 0,9 процента, следует из осеннего экономического прогноза.Кроме того, ЕК улучшила прогноз на 2024 год — до 1,6 процента с 1,3.Российские власти ожидают более высоких показателей. Так, министр экономического развития Максим Решетников 10 ноября заявил, что рост ВВП в 2023 году составит три процента. Он подчеркнул, что подъем экономики сопровождается повышением реальных доходов населения, ростом промышленности, в частности обрабатывающей, и инвестиций.Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП по итогам 2023 года на уровне 2,8 процента.Решетников подчеркнул, что экономика прошла самый сложный этап — восстановление. Теперь необходимо поддерживать темпы роста в новых условиях — высоких ставок и непростого доступа к капиталу.На минувшей неделе Европарламент принял резолюцию, в которой усомнился в эффективности антироссийских санкций, призвав Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d943617684016769dbc54a3d369b7abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, еврокомиссия, россия
Экономика, Еврокомиссия, Россия
Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России

Еврокомиссия ожидает рост ВВП России на два процента в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия значительно улучшила прогноз по ВВП России в 2023 году, ждет роста на два процента вместо ожидавшегося весной снижения на 0,9 процента, следует из осеннего экономического прогноза.
Кроме того, ЕК улучшила прогноз на 2024 год — до 1,6 процента с 1,3.
Российские власти ожидают более высоких показателей. Так, министр экономического развития Максим Решетников 10 ноября заявил, что рост ВВП в 2023 году составит три процента. Он подчеркнул, что подъем экономики сопровождается повышением реальных доходов населения, ростом промышленности, в частности обрабатывающей, и инвестиций.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП по итогам 2023 года на уровне 2,8 процента.
Решетников подчеркнул, что экономика прошла самый сложный этап — восстановление. Теперь необходимо поддерживать темпы роста в новых условиях — высоких ставок и непростого доступа к капиталу.
На минувшей неделе Европарламент принял резолюцию, в которой усомнился в эффективности антироссийских санкций, призвав Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Путин рассказал, как меняется структура российской экономики
9 ноября, 14:14
 
ЭкономикаЕврокомиссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала