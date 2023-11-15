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На трех фронтах. В США сделали неожиданное заявление о ВСУ - РИА Новости, 15.11.2023
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15:47 15.11.2023 (обновлено: 16:53 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/vsu-1909617458.html
На трех фронтах. В США сделали неожиданное заявление о ВСУ
На трех фронтах. В США сделали неожиданное заявление о ВСУ - РИА Новости, 15.11.2023
На трех фронтах. В США сделали неожиданное заявление о ВСУ
ВСУ, страдающие от нехватки личного состава и западных вооружений, потеряли инициативу на фронте, чем и воспользовалась Россия, заявил бывший сотрудник ЦРУ... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:47
2023-11-15T16:53
в мире
украина
сша
россия
валерий залужный
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. ВСУ, страдающие от нехватки личного состава и западных вооружений, потеряли инициативу на фронте, чем и воспользовалась Россия, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis."Украинская армия опустошена, общие потери перевалили за миллион. То, что два с лишним года назад было 40-миллионным населением, теперь составляет лишь 27 миллионов, потому что люди бегут из страны", — сказал он.По словам эксперта, у Соединенных Штатов нет возможности снабжать Украину всем требуемым ей оружием. Но еще важнее тот факт, что США не могут наколдовать для ВСУ солдат, которых катастрофически не хватает, добавляет Джонсон.Таким образом, Россия полностью перехватила инициативу и стабильно продвигается на трех фронтах одновременно, заключил он.В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231115/vsu-1909600599.html
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в мире, украина, сша, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
На трех фронтах. В США сделали неожиданное заявление о ВСУ

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: ВСУ потеряли инициативу на поле боя

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. ВСУ, страдающие от нехватки личного состава и западных вооружений, потеряли инициативу на фронте, чем и воспользовалась Россия, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.
"Украинская армия опустошена, общие потери перевалили за миллион. То, что два с лишним года назад было 40-миллионным населением, теперь составляет лишь 27 миллионов, потому что люди бегут из страны", — сказал он.
По словам эксперта, у Соединенных Штатов нет возможности снабжать Украину всем требуемым ей оружием. Но еще важнее тот факт, что США не могут наколдовать для ВСУ солдат, которых катастрофически не хватает, добавляет Джонсон.
Таким образом, Россия полностью перехватила инициативу и стабильно продвигается на трех фронтах одновременно, заключил он.
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В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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В миреУкраинаСШАРоссияВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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