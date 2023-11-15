https://ria.ru/20231115/vsu-1909600599.html
В Польше раскрыли страшные подробности о ВСУ с передовой
В Польше раскрыли страшные подробности о ВСУ с передовой - РИА Новости, 15.11.2023
В Польше раскрыли страшные подробности о ВСУ с передовой
Украинские военные начинают опускать руки по мере затягивания конфликта, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек в беседе с ТОК FM. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:49
2023-11-15T14:49
2023-11-15T15:55
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинские военные начинают опускать руки по мере затягивания конфликта, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек в беседе с ТОК FM.По его словам, в ВСУ наблюдается "синдром опущенных рук" — нарастающая усталость от происходящего."Украинцы не называют количество потерь, но, согласно моим источникам, убитых очень много. Давайте будем честны, Украина находится в очень тяжелой ситуации", — сказал генерал.В качестве причины Пацек называет низкий уровень подготовки украинских солдат и нехватку боеприпасов.И, наконец, сейчас все внимание Запада приковано к Ближнему Востоку, а между Зеленским и его генералами возник раскол, добавил военный.В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для журнала The Economist признал, что украинская армия зашла в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В свою очередь, в Кремле отметили, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231115/vsu-1909555914.html
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в мире, польша, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, ближний восток
В мире, Польша, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Ближний Восток
В Польше раскрыли страшные подробности о ВСУ с передовой
Польский генерал Пацек: ВСУ начинают опускать руки из-за затягивания конфликта