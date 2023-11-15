https://ria.ru/20231115/vsu-1909593235.html

ВСУ нанесли удар по жилым домам в поселке на левом берегу Днепра

ВСУ нанесли удар по жилым домам в поселке на левом берегу Днепра - РИА Новости, 15.11.2023

ВСУ нанесли удар по жилым домам в поселке на левом берегу Днепра

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по жилым домам в поселке Днепряны Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:26

2023-11-15T14:26

2023-11-15T14:26

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по жилым домам в поселке Днепряны Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа. "Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по поселку Днепряны", - говорится в сообщении. В результате обстрела в домах "повреждены крыши, стены, вылетели окна, разбиты ограждения, повреждены личной транспорт жителей и бытовые вещи", добавили в администрации.

https://ria.ru/20231114/obstrel-1909297066.html

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Кирилл Волков

херсонская область , происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр