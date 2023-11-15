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ВСУ нанесли удар по жилым домам в поселке на левом берегу Днепра
ВСУ нанесли удар по жилым домам в поселке на левом берегу Днепра - РИА Новости, 15.11.2023
ВСУ нанесли удар по жилым домам в поселке на левом берегу Днепра
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по жилым домам в поселке Днепряны Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:26
2023-11-15T14:26
2023-11-15T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по жилым домам в поселке Днепряны Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа. "Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по поселку Днепряны", - говорится в сообщении. В результате обстрела в домах "повреждены крыши, стены, вылетели окна, разбиты ограждения, повреждены личной транспорт жителей и бытовые вещи", добавили в администрации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ нанесли удар по жилым домам в поселке на левом берегу Днепра
Власти Новой Каховки сообщили об артиллерийском ударе ВСУ по поселку Днепряны
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по жилым домам в поселке Днепряны Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа.
"Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по поселку Днепряны", - говорится в сообщении.
В результате обстрела в домах "повреждены крыши, стены, вылетели окна, разбиты ограждения, повреждены личной транспорт жителей и бытовые вещи", добавили в администрации.
Источник: в Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ