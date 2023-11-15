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ВСУ нанесли удар по жилым домам в поселке на левом берегу Днепра - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/vsu-1909593235.html
ВСУ нанесли удар по жилым домам в поселке на левом берегу Днепра
ВСУ нанесли удар по жилым домам в поселке на левом берегу Днепра - РИА Новости, 15.11.2023
ВСУ нанесли удар по жилым домам в поселке на левом берегу Днепра
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по жилым домам в поселке Днепряны Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:26
2023-11-15T14:26
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по жилым домам в поселке Днепряны Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа. "Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по поселку Днепряны", - говорится в сообщении. В результате обстрела в домах "повреждены крыши, стены, вылетели окна, разбиты ограждения, повреждены личной транспорт жителей и бытовые вещи", добавили в администрации.
https://ria.ru/20231114/obstrel-1909297066.html
херсонская область
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херсонская область , происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ нанесли удар по жилым домам в поселке на левом берегу Днепра

Власти Новой Каховки сообщили об артиллерийском ударе ВСУ по поселку Днепряны

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения под Херсоном
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Херсоном - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Херсоном. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по жилым домам в поселке Днепряны Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа.
"Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по поселку Днепряны", - говорится в сообщении.
В результате обстрела в домах "повреждены крыши, стены, вылетели окна, разбиты ограждения, повреждены личной транспорт жителей и бытовые вещи", добавили в администрации.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Источник: в Херсонской области мирный житель погиб при обстреле ВСУ
14 ноября, 10:21
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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