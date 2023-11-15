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Сальдо назвал моральное состояние большинства солдат ВСУ крайне низким
Сальдо назвал моральное состояние большинства солдат ВСУ крайне низким - РИА Новости, 15.11.2023
Сальдо назвал моральное состояние большинства солдат ВСУ крайне низким
Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое, почти каждый день сдаются новые группы ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:09
2023-11-15T13:09
2023-11-15T13:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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херсонская область
владимир сальдо
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое, почти каждый день сдаются новые группы ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое. Это неудивительно - их просто посылают на убой. Практически каждый день нашим сдаются новые группы: от 2-3 до 11-13 боевиков", - написал он, говоря о нахождении боевиков украинских вооружённых формирований в селе Крынки на левом берегу Днепра.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сальдо назвал моральное состояние большинства солдат ВСУ крайне низким
Сальдо: почти каждый день сдаются в плен от двух-трех до десятка солдат ВСУ