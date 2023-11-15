https://ria.ru/20231115/vsu-1909571294.html

Сальдо назвал моральное состояние большинства солдат ВСУ крайне низким

Сальдо назвал моральное состояние большинства солдат ВСУ крайне низким - РИА Новости, 15.11.2023

Сальдо назвал моральное состояние большинства солдат ВСУ крайне низким

Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое, почти каждый день сдаются новые группы ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:09

2023-11-15T13:09

2023-11-15T13:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

россия

херсонская область

владимир сальдо

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое, почти каждый день сдаются новые группы ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое. Это неудивительно - их просто посылают на убой. Практически каждый день нашим сдаются новые группы: от 2-3 до 11-13 боевиков", - написал он, говоря о нахождении боевиков украинских вооружённых формирований в селе Крынки на левом берегу Днепра.

https://ria.ru/20231111/plennye-1908849883.html

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Кирилл Волков

вооруженные силы украины, безопасность, россия, херсонская область , владимир сальдо, украина, ситуация в днр и лнр