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Сальдо назвал моральное состояние большинства солдат ВСУ крайне низким - РИА Новости, 15.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 15.11.2023 (обновлено: 13:23 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/vsu-1909571294.html
Сальдо назвал моральное состояние большинства солдат ВСУ крайне низким
Сальдо назвал моральное состояние большинства солдат ВСУ крайне низким - РИА Новости, 15.11.2023
Сальдо назвал моральное состояние большинства солдат ВСУ крайне низким
Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое, почти каждый день сдаются новые группы ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:09
2023-11-15T13:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
херсонская область
владимир сальдо
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое, почти каждый день сдаются новые группы ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое. Это неудивительно - их просто посылают на убой. Практически каждый день нашим сдаются новые группы: от 2-3 до 11-13 боевиков", - написал он, говоря о нахождении боевиков украинских вооружённых формирований в селе Крынки на левом берегу Днепра.
https://ria.ru/20231111/plennye-1908849883.html
россия
херсонская область
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, херсонская область , владимир сальдо, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо назвал моральное состояние большинства солдат ВСУ крайне низким

Сальдо: почти каждый день сдаются в плен от двух-трех до десятка солдат ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении
Украинские военнопленные в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинские военнопленные в исправительном учреждении. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое, почти каждый день сдаются новые группы ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Моральное состояние большинства солдат киевского режима крайне низкое. Это неудивительно - их просто посылают на убой. Практически каждый день нашим сдаются новые группы: от 2-3 до 11-13 боевиков", - написал он, говоря о нахождении боевиков украинских вооружённых формирований в селе Крынки на левом берегу Днепра.
Работа МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену
11 ноября, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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