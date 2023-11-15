https://ria.ru/20231115/vsu-1909555914.html
Замкнутый круг. Украину предупредили о смертельной опасности
Замкнутый круг. Украину предупредили о смертельной опасности - РИА Новости, 15.11.2023
Замкнутый круг. Украину предупредили о смертельной опасности
На сегодняшний день главной бедой ВСУ стало не отсутствие современного западного оборудования, а критическая нехватка личного состава, сообщает швейцарское... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:13
2023-11-15T12:13
2023-11-15T15:16
в мире
украина
киев
валерий залужный
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На сегодняшний день главной бедой ВСУ стало не отсутствие современного западного оборудования, а критическая нехватка личного состава, сообщает швейцарское издание Watson."Украина исчерпала наиболее подходящий для войны контингент населения — мужчин в возрасте от 18 до 30 лет", — приводит автор слова заместителя главного редактора Revue militaire suisse Жюльена Гранда.В Киеве уже признали проблему, продолжает он. Так, в статье указывается, что в августе Верховная рада приняла закон о сокращении списка медицинских показаний для непригодности к службе. Кроме того, предлагалось ввести ежемесячные штрафы для мужчин призывного возраста, которые сбежали за границу.Таким образом, будущее Украины выглядит мрачно, поскольку ее власти неоднократно заявляли, что намерены продолжать наступательные операции зимой, но для этого нужно много людей, отметил Гранд. Получается замкнутый круг: поскольку у новобранцев меньше опыта, потери ВСУ будут выше, и в результате надо набирать еще больше призывников, заключил он.В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231115/ukraina-1909528315.html
https://ria.ru/20231112/udar-1908955967.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Замкнутый круг. Украину предупредили о смертельной опасности
Watson: нехватка личного состава стала главной проблемой ВСУ
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
На сегодняшний день главной бедой ВСУ стало не отсутствие современного западного оборудования, а критическая нехватка личного состава, сообщает швейцарское издание Watson
.
"Украина исчерпала наиболее подходящий для войны контингент населения — мужчин в возрасте от 18 до 30 лет", — приводит автор слова заместителя главного редактора Revue militaire suisse Жюльена Гранда.
В Киеве уже признали проблему, продолжает он. Так, в статье указывается, что в августе Верховная рада приняла закон о сокращении списка медицинских показаний для непригодности к службе. Кроме того, предлагалось ввести ежемесячные штрафы для мужчин призывного возраста, которые сбежали за границу.
Таким образом, будущее Украины выглядит мрачно, поскольку ее власти неоднократно заявляли, что намерены продолжать наступательные операции зимой, но для этого нужно много людей, отметил Гранд. Получается замкнутый круг: поскольку у новобранцев меньше опыта, потери ВСУ будут выше, и в результате надо набирать еще больше призывников, заключил он.
На его стороне. В Британии сделали шокирующее заявление о Путине
В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Крупное поражение. СМИ раскрыли мощный удар Украины по США