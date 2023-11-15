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Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной - РИА Новости, 15.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 15.11.2023 (обновлено: 11:04 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/vsu-1909520215.html
Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной
Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной - РИА Новости, 15.11.2023
Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной
Два грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ попали в плен к российским войскам под Кременной в ЛНР, сообщил РИА Новости военнослужащий... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T09:56
2023-11-15T11:04
специальная военная операция на украине
общество
кременная
луганская народная республика
бразилия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Два грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ попали в плен к российским войскам под Кременной в ЛНР, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Центр", выполняющий задачи на этом участке фронта. &quot;Взяли на Кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона&quot;, — сказал боец.По словам одного из наемников, они шли менять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции. "Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации", — рассказал РИА Новости наемник из второго "Интернационального легиона обороны Украины" Георгий Чубетидзе.Он отметил, что сдался российским бойцам без сопротивления.Как заявил ранее Чубетидзе на видео Минобороны, в иностранном легионе украинских войск служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы, французы. По его словам, большинство из них совершили тяжкие преступления у себя на родине, а теперь скрываются от правосудия в рядах ВСУ.
https://ria.ru/20231114/naemniki-1909319631.html
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общество, кременная, луганская народная республика, бразилия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Кременная, Луганская Народная Республика, Бразилия, Вооруженные силы Украины
Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной

"Центр": двух наемников из иностранного легиона ВСУ взяли в плен под Кременной

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Два грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ попали в плен к российским войскам под Кременной в ЛНР, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Центр", выполняющий задачи на этом участке фронта.
«

"Взяли на Кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона", — сказал боец.

По словам одного из наемников, они шли менять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции.
"Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации", — рассказал РИА Новости наемник из второго "Интернационального легиона обороны Украины" Георгий Чубетидзе.
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Он отметил, что сдался российским бойцам без сопротивления.
Как заявил ранее Чубетидзе на видео Минобороны, в иностранном легионе украинских войск служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы, французы. По его словам, большинство из них совершили тяжкие преступления у себя на родине, а теперь скрываются от правосудия в рядах ВСУ.
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