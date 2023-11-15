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Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной
Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной - РИА Новости, 15.11.2023
Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной
Два грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ попали в плен к российским войскам под Кременной в ЛНР, сообщил РИА Новости военнослужащий... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T09:56
2023-11-15T09:56
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ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Два грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ попали в плен к российским войскам под Кременной в ЛНР, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Центр", выполняющий задачи на этом участке фронта. "Взяли на Кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона", — сказал боец.По словам одного из наемников, они шли менять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции. "Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации", — рассказал РИА Новости наемник из второго "Интернационального легиона обороны Украины" Георгий Чубетидзе.Он отметил, что сдался российским бойцам без сопротивления.Как заявил ранее Чубетидзе на видео Минобороны, в иностранном легионе украинских войск служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы, французы. По его словам, большинство из них совершили тяжкие преступления у себя на родине, а теперь скрываются от правосудия в рядах ВСУ.
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общество, кременная, луганская народная республика, бразилия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Кременная, Луганская Народная Республика, Бразилия, Вооруженные силы Украины
Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной
"Центр": двух наемников из иностранного легиона ВСУ взяли в плен под Кременной
ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Два грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ попали в плен к российским войскам под Кременной в ЛНР, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Центр", выполняющий задачи на этом участке фронта.
«
"Взяли на Кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона", — сказал боец.
По словам одного из наемников, они шли менять снайперов из Бразилии
, но заблудились и вышли на российские позиции.
"Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации", — рассказал РИА Новости наемник из второго "Интернационального легиона обороны Украины" Георгий Чубетидзе.
Грузинский наемник рассказал, как двое его коллег по ВСУ убили мирного
Он отметил, что сдался российским бойцам без сопротивления.
Как заявил ранее Чубетидзе на видео Минобороны, в иностранном легионе украинских войск служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы, французы. По его словам, большинство из них совершили тяжкие преступления у себя на родине, а теперь скрываются от правосудия в рядах ВСУ.