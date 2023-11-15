https://ria.ru/20231115/vsu-1909520215.html

Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной

Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной - РИА Новости, 15.11.2023

Два грузинских наемника-снайпера ВСУ попали в плен под Кременной

Два грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ попали в плен к российским войскам под Кременной в ЛНР, сообщил РИА Новости военнослужащий... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T09:56

2023-11-15T09:56

2023-11-15T11:04

специальная военная операция на украине

общество

кременная

луганская народная республика

бразилия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Два грузинских наемника-снайпера из иностранного легиона ВСУ попали в плен к российским войскам под Кременной в ЛНР, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Центр", выполняющий задачи на этом участке фронта. "Взяли на Кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наемники из иностранного легиона", — сказал боец.По словам одного из наемников, они шли менять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции. "Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации", — рассказал РИА Новости наемник из второго "Интернационального легиона обороны Украины" Георгий Чубетидзе.Он отметил, что сдался российским бойцам без сопротивления.Как заявил ранее Чубетидзе на видео Минобороны, в иностранном легионе украинских войск служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы, французы. По его словам, большинство из них совершили тяжкие преступления у себя на родине, а теперь скрываются от правосудия в рядах ВСУ.

https://ria.ru/20231114/naemniki-1909319631.html

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общество, кременная, луганская народная республика, бразилия, вооруженные силы украины