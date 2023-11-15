https://ria.ru/20231115/vsu-1909497484.html

Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю еще нескольких областей

Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю еще нескольких областей - РИА Новости, 15.11.2023

Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю еще нескольких областей

Украина может потерять еще несколько областей во время конфликта с Россией, рассказал бывший командир нацбата "Торнадо" Руслан Онищенко в интервью Владимиру... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T03:55

2023-11-15T03:55

2023-11-15T03:55

россия

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украина может потерять еще несколько областей во время конфликта с Россией, рассказал бывший командир нацбата "Торнадо" Руслан Онищенко в интервью Владимиру Паньчаку."Я думаю, еще будет несколько мощных боев, будут забираться еще некоторые области. Во всяком случае, у России есть такие планы. И, скорее всего, они могут их забрать, исходя из того, что происходит у нас в стране", — предположил Онищенко.Он также добавил, что "кулаками" Россию победить невозможно, так как она располагает большим объемом ресурсов.Западные СМИ все чаще пишут об усталости от украинского конфликта и ослаблении поддержки режима Зеленского. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью Economist, что украинская армия зашла в тупик, не сумев продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе.

https://ria.ru/20231115/rossiya-1909493229.html

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россия, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины