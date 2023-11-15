https://ria.ru/20231115/vsu-1909497484.html
Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю еще нескольких областей
Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю еще нескольких областей - РИА Новости, 15.11.2023
Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю еще нескольких областей
Украина может потерять еще несколько областей во время конфликта с Россией, рассказал бывший командир нацбата "Торнадо" Руслан Онищенко в интервью Владимиру... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T03:55
2023-11-15T03:55
2023-11-15T03:55
россия
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870294549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdce82436abf22ae1560d8a6758b2061.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украина может потерять еще несколько областей во время конфликта с Россией, рассказал бывший командир нацбата "Торнадо" Руслан Онищенко в интервью Владимиру Паньчаку."Я думаю, еще будет несколько мощных боев, будут забираться еще некоторые области. Во всяком случае, у России есть такие планы. И, скорее всего, они могут их забрать, исходя из того, что происходит у нас в стране", — предположил Онищенко.Он также добавил, что "кулаками" Россию победить невозможно, так как она располагает большим объемом ресурсов.Западные СМИ все чаще пишут об усталости от украинского конфликта и ослаблении поддержки режима Зеленского. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью Economist, что украинская армия зашла в тупик, не сумев продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе.
https://ria.ru/20231115/rossiya-1909493229.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870294549_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_68abaa6eb6fcebf8ad6951b52e7de35f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю еще нескольких областей
Экс-командир нацбата ВСУ Онищенко: Украина потеряет еще несколько областей