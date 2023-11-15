Рейтинг@Mail.ru
Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю еще нескольких областей - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:55 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/vsu-1909497484.html
Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю еще нескольких областей
Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю еще нескольких областей - РИА Новости, 15.11.2023
Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю еще нескольких областей
Украина может потерять еще несколько областей во время конфликта с Россией, рассказал бывший командир нацбата "Торнадо" Руслан Онищенко в интервью Владимиру... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T03:55
2023-11-15T03:55
россия
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870294549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdce82436abf22ae1560d8a6758b2061.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украина может потерять еще несколько областей во время конфликта с Россией, рассказал бывший командир нацбата "Торнадо" Руслан Онищенко в интервью Владимиру Паньчаку.&quot;Я думаю, еще будет несколько мощных боев, будут забираться еще некоторые области. Во всяком случае, у России есть такие планы. И, скорее всего, они могут их забрать, исходя из того, что происходит у нас в стране&quot;, — предположил Онищенко.Он также добавил, что "кулаками" Россию победить невозможно, так как она располагает большим объемом ресурсов.Западные СМИ все чаще пишут об усталости от украинского конфликта и ослаблении поддержки режима Зеленского. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью Economist, что украинская армия зашла в тупик, не сумев продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе.
https://ria.ru/20231115/rossiya-1909493229.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870294549_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_68abaa6eb6fcebf8ad6951b52e7de35f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Экс-командир нацбата ВСУ предрек Украине потерю еще нескольких областей

Экс-командир нацбата ВСУ Онищенко: Украина потеряет еще несколько областей

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украина может потерять еще несколько областей во время конфликта с Россией, рассказал бывший командир нацбата "Торнадо" Руслан Онищенко в интервью Владимиру Паньчаку.
«

"Я думаю, еще будет несколько мощных боев, будут забираться еще некоторые области. Во всяком случае, у России есть такие планы. И, скорее всего, они могут их забрать, исходя из того, что происходит у нас в стране", — предположил Онищенко.

Он также добавил, что "кулаками" Россию победить невозможно, так как она располагает большим объемом ресурсов.
Западные СМИ все чаще пишут об усталости от украинского конфликта и ослаблении поддержки режима Зеленского. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью Economist, что украинская армия зашла в тупик, не сумев продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых ожидали на Западе.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
"Позорно проиграют". В США вынесли вердикт о конфликте России и Украины
01:56
 
РоссияУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала