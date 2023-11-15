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В Воронеже задержали двух человек, пускавших фейерверки с крыши автобуса - РИА Новости, 15.11.2023
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21:34 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/voronezh-1909698190.html
В Воронеже задержали двух человек, пускавших фейерверки с крыши автобуса
В Воронеже задержали двух человек, пускавших фейерверки с крыши автобуса - РИА Новости, 15.11.2023
В Воронеже задержали двух человек, пускавших фейерверки с крыши автобуса
Сотрудники госавтоинспекции задержали двух молодых людей, катавшихся на крыше автобуса по центральной улице в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T21:34
2023-11-15T21:34
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции задержали двух молодых людей, катавшихся на крыше автобуса по центральной улице в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. "Сегодня в соцсетях появился ролик, на котором зафиксировано, как двое молодых людей передвигаются на крыше автобуса, следовавшего по проспекту Революции Воронежа, и пускают фейерверки. В результате проведенных мероприятий полицейские установили и задержали правонарушителей", - говорится в сообщении. Как отмечает полиция, это оказались те же граждане, которые 3 ноября ехали по улице Ильича в Воронеже в ванне, используемой в качестве прицепа иномарки. Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
В Воронеже задержали двух человек, пускавших фейерверки с крыши автобуса

В Воронеже задержали двух человек, катавшихся на крыше автобуса с фейерверками

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции задержали двух молодых людей, катавшихся на крыше автобуса по центральной улице в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону.
"Сегодня в соцсетях появился ролик, на котором зафиксировано, как двое молодых людей передвигаются на крыше автобуса, следовавшего по проспекту Революции Воронежа, и пускают фейерверки. В результате проведенных мероприятий полицейские установили и задержали правонарушителей", - говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, это оказались те же граждане, которые 3 ноября ехали по улице Ильича в Воронеже в ванне, используемой в качестве прицепа иномарки.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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