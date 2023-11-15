https://ria.ru/20231115/voronezh-1909698190.html
В Воронеже задержали двух человек, пускавших фейерверки с крыши автобуса
В Воронеже задержали двух человек, пускавших фейерверки с крыши автобуса - РИА Новости, 15.11.2023
В Воронеже задержали двух человек, пускавших фейерверки с крыши автобуса
Сотрудники госавтоинспекции задержали двух молодых людей, катавшихся на крыше автобуса по центральной улице в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T21:34
2023-11-15T21:34
2023-11-15T21:34
происшествия
воронеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Сотрудники госавтоинспекции задержали двух молодых людей, катавшихся на крыше автобуса по центральной улице в Воронеже, сообщает ГУМВД по региону. "Сегодня в соцсетях появился ролик, на котором зафиксировано, как двое молодых людей передвигаются на крыше автобуса, следовавшего по проспекту Революции Воронежа, и пускают фейерверки. В результате проведенных мероприятий полицейские установили и задержали правонарушителей", - говорится в сообщении. Как отмечает полиция, это оказались те же граждане, которые 3 ноября ехали по улице Ильича в Воронеже в ванне, используемой в качестве прицепа иномарки. Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20231115/telo-1909609835.html
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж
В Воронеже задержали двух человек, пускавших фейерверки с крыши автобуса
В Воронеже задержали двух человек, катавшихся на крыше автобуса с фейерверками
ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости.
Сотрудники госавтоинспекции задержали двух молодых людей, катавшихся на крыше автобуса по центральной улице в Воронеже, сообщает ГУМВД
по региону.
"Сегодня в соцсетях появился ролик, на котором зафиксировано, как двое молодых людей передвигаются на крыше автобуса, следовавшего по проспекту Революции Воронежа, и пускают фейерверки. В результате проведенных мероприятий полицейские установили и задержали правонарушителей", - говорится в сообщении.
Как отмечает полиция, это оказались те же граждане, которые 3 ноября ехали по улице Ильича в Воронеже в ванне, используемой в качестве прицепа иномарки.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ГУМВД Москвы опровергло данные о трупе, подкинутом полицией в другой район