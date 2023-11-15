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Облдума: проект бюджета Воронежской области на 2024 год максимально выверен - РИА Новости, 15.11.2023
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Воронежская область
 
10:59 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/voronezh-1909534495.html
Облдума: проект бюджета Воронежской области на 2024 год максимально выверен
Облдума: проект бюджета Воронежской области на 2024 год максимально выверен - РИА Новости, 15.11.2023
Облдума: проект бюджета Воронежской области на 2024 год максимально выверен
Проект бюджета Воронежской области на следующий год оказался максимально сбалансирован и выверен, говорится в сообщении областной думы. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:59
2023-11-15T10:59
воронежская область
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Проект бюджета Воронежской области на следующий год оказался максимально сбалансирован и выверен, говорится в сообщении областной думы. Представители комитетов социального блока Воронежской областной думы провели "нулевое" чтение бюджета области на следующий год. "Документ максимально сбалансирован и выверен. Приоритеты остаются неизменными, несмотря на все внешнеполитические и экономические вызовы. Они будут безусловно обеспечены финансированием и в плановом периоде. Это реализация нацпроектов и обеспечение стабильной работы учреждений соцсферы области, выполнение социальных обязательств, расширение и поддержание в надлежащем порядке сети социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры", – прокомментировал работу над документом председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. По его словам, в представленном проекте все социально значимые расходы проиндексированы, размеры социальных выплат населению увеличены, предусмотрены средства на содержание новой сети учреждений и решение других актуальных задач. По данным областной думы, собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2024 году увеличатся к 2023 году на 5,8% (+7,9 миллиарда рублей) и составят 144 миллиарда 93,7 миллиона рублей. Традиционно в структуре собственных доходов преобладают налог на прибыль организаций – 32,8% и налог на доходы физических лиц – 31,2%. По всем остальным налоговым доходам также сохраняется положительная динамика. Общий объем источников финансирования областного бюджета на 2024 год запланирован в сумме 180 миллиардов 787,9 миллиона рублей (из них доходы – 168 миллиарда 857,3 миллиона рублей). Расходы бюджета на 98% сформированы в рамках государственных программ области. Парламентарии подробно рассмотрели формирование расходных статей бюджета на сферу здравоохранения, образования, культуры и спорта, социальную политику, мероприятия в сфере труда и занятости. От депутатов поступил ряд предложений, касающихся реализации различных проектов на территории округов. Также они рекомендовали рассмотреть возможность увеличения финансирования культуры и спорта.
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воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума
Воронежская область, Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума

Облдума: проект бюджета Воронежской области на 2024 год максимально выверен

© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыЗаседание Воронежской областной думы
Заседание Воронежской областной думы - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
Заседание Воронежской областной думы. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 15 ноя - РИА Новости. Проект бюджета Воронежской области на следующий год оказался максимально сбалансирован и выверен, говорится в сообщении областной думы.
Представители комитетов социального блока Воронежской областной думы провели "нулевое" чтение бюджета области на следующий год.
«
"Документ максимально сбалансирован и выверен. Приоритеты остаются неизменными, несмотря на все внешнеполитические и экономические вызовы. Они будут безусловно обеспечены финансированием и в плановом периоде. Это реализация нацпроектов и обеспечение стабильной работы учреждений соцсферы области, выполнение социальных обязательств, расширение и поддержание в надлежащем порядке сети социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры", – прокомментировал работу над документом председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
По его словам, в представленном проекте все социально значимые расходы проиндексированы, размеры социальных выплат населению увеличены, предусмотрены средства на содержание новой сети учреждений и решение других актуальных задач.
По данным областной думы, собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2024 году увеличатся к 2023 году на 5,8% (+7,9 миллиарда рублей) и составят 144 миллиарда 93,7 миллиона рублей.
Традиционно в структуре собственных доходов преобладают налог на прибыль организаций – 32,8% и налог на доходы физических лиц – 31,2%. По всем остальным налоговым доходам также сохраняется положительная динамика.
Общий объем источников финансирования областного бюджета на 2024 год запланирован в сумме 180 миллиардов 787,9 миллиона рублей (из них доходы – 168 миллиарда 857,3 миллиона рублей). Расходы бюджета на 98% сформированы в рамках государственных программ области.
Парламентарии подробно рассмотрели формирование расходных статей бюджета на сферу здравоохранения, образования, культуры и спорта, социальную политику, мероприятия в сфере труда и занятости. От депутатов поступил ряд предложений, касающихся реализации различных проектов на территории округов. Также они рекомендовали рассмотреть возможность увеличения финансирования культуры и спорта.
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Воронежская областьВоронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная Дума
 
 
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