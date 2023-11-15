https://ria.ru/20231115/vologda-1909546531.html

В Вологде завершилась масштабная реставрация Дома Петра I

В Вологде завершилась масштабная реставрация Дома Петра I - РИА Новости, 15.11.2023

В Вологде завершилась масштабная реставрация Дома Петра I

В Вологде завершилась масштабная реставрация памятника федерального значения - Дома Петра I, сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской области. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:38

2023-11-15T11:38

2023-11-15T11:38

вологодская область

вологда

вологодская область

петр i

георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. В Вологде завершилась масштабная реставрация памятника федерального значения - Дома Петра I, сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской области. "Завершились реставрационные работы памятника федерального значения Дома Петра I. Работы такого масштаба не проводили более 40 лет", - говорится в сообщении. По словам врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, на реставрацию из областного бюджета в рамках государственной программы "Наследие Вологодчины" было выделено порядка 20 миллионов рублей. "Перед специалистами стояла задача полностью отреставрировать здание – визитную карточку Вологды. Работы завершили на месяц раньше срока окончания контракта", - отметил Филимонов. В частности, специалисты укрепили кирпичную кладку цоколя и фасадов, провели гидроизоляцию фундамента, восстановили штукатурный слой на фасаде, установили новые аутентичные рамы, а также отремонтировали кровлю. Также были восстановлены исторические печи и изразцы на них, обновлены стены, полы и потолки, реконструированы электрические и тепловые сети. "В ходе работ выяснились новые исторические подробности. Так, на месте одного из оконных проемов раньше были ворота. Реставраторы полагают, что домик являлся частью другого, большего здания. Также на стене обнаружили несколько слоев штукатурки разных времен, которые станут частью новой экспозиции музея", - отмечается в сообщении. Обновленный Дом-музей Петра I откроется в июне 2024 года. Здесь будет представлена экспозиция, в которую войдут и новые музейные предметы, в том числе реконструкция костюма Петра I. Дом Петра I — памятник архитектуры XVII века, объект культурного наследия России федерального значения. Это одноэтажное каменное здание со сводчатым потолком и двумя голландскими печами, украшенными изразцами XVII века. Петр I останавливался в этом доме во время своих приездов в город.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вологда, вологодская область, петр i, георгий филимонов